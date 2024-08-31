高雄輕軌開學日「塞爆學生」恐怖人潮曝光 遭怨班次少
高雄輕軌沿線位在全市18所學校周遍，昨日開學日，許多站點被發現放學時段擠滿人潮，有學生甚至被迫卡在馬路上，險象環生，輕軌再度遭質疑列車數不夠、班距過長；捷運局和高捷公司到場了解情況，坦承學生進出站時間拉長，已評估時段、路段適時加開列車，目前已向交通部爭取加購14輛列車，尖峰時段班距可望從10分鐘縮短為6分鐘。
有網友在社群媒體Threads上分享，輕軌樹德家商站在開學日當天放學時，站點上擠滿人潮，甚至有學生已經排到斑馬線上，若路口轉換號誌容易發生危險；不少人見狀表示「用走的去科工館，說不定還比這個快」、「這麼多人排隊回到家要幾點啦」、「騎Ubike還比較快」，不過也有人解釋樹德家商開學後，校車會陸續開放搭乘，搭輕軌的人就會變少。
當天有學生抱怨「根本擠不進去！」拍下鄰近街道上全是等待輕軌的人，笑說場景彷彿是跨年規模；記者觀察沿線如高雄高工、愛河之心等站也同樣擠滿人潮，有學生說「到底是誰說沒人搭？」對於外界質疑「列車數不夠」導致通勤人潮塞爆，高市捷運局表示，目前24組列車足夠營運使用，現階段無購置新列車計畫，不過市長陳其邁曾說，已行文給交通部爭取經費，預計加購14輛列車，尖峰時段班距可望從10分鐘縮短為6分鐘。
輕軌全沿線行經瑞祥高中、鼓岩國小、九如國小、大榮高中、中華藝校、中山國小、龍華國小、新上國小、龍華國中、鼎金國中、高雄工商、正興國小、樹德家商、道明中學、高師大附中、三信家商、五權國小、英明國中等至少18間學校，目前離峰時段需等15分鐘，尖峰時段為10分鐘，多數人擔心上下學人流無法消化，影響民眾搭乘意願。
高市捷運局長吳嘉昌昨日在放學期間，與高雄捷運公司總經理王亞洲前往輕軌高雄高工站(C28)，關心學生放學搭乘情況，吳嘉昌表示，發現開學日運量較暑假期間已明顯增加，有賴高雄TPASS月票政策，多數學生皆持電子票證於月台側驗票機刷卡入站，但沿線各站刷卡進出站時間稍有拉長，已要求高捷團隊需事先評估學生眾多時段及路段，適時加開輕軌列車、疏運人潮，並建議民眾規劃提早出門，有效分散搭乘人潮避免擁擠。
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