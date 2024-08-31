贈書家扶中心 7年捐贈總書款售價逾1200萬元家扶學生受惠

「打開書本，把知識讀進來」，高雄中學校友會與家扶基金會共同舉辦的「拔尖計畫」，校友會理事長劉仁義和校友會台中分會長施朝仁醫師今天帶領多位校友到北台中家扶中心，舉辦「啟動知識密碼」全國家扶贈書儀式； 該活動7年來捐贈總書款售價逾1200萬元，家扶中心扶助學生受惠。

家扶贈書活動源自民國107年初，由雄中75級同學會首次與南高雄家扶中心合作，舉辦「跨世代的相遇」首次贈書會，辦理照亮家扶兒「擁抱知識擁抱希望」的贈書計畫，過程中獲同為雄中71級、81級同學會以及台南雄中校友團體的支持。

贈書範圍逐步擴大到南台灣8個家扶中心，3年前由高雄中學校友會整合各級同學會發起全國家扶贈書，贈書活動已第7年，第13個學期名為「啟動知識密碼」的贈書會，這學期共690名學生申請贈書，總計5243本。累積至今已贈書5300位學生，逾4萬1000本參考書，7年總書款售價逾1200萬元。

贈書計畫針對積極升學傾向用功型的家扶學生，客製化他們需要的參考書，由學生自己依學校各科版本開書單，每人每學期有2400元選書費用。負責贈書活動策畫的雄中75級張簡永祥老師表示，近年來升學考試，考題偏向情境化，素養題型越來越多，命題多樣化多元性，題目敘述越長，應付升學必須更多參考書的演練，他感謝台南效果書局，自贈書活動舉辦之初就一直負責各式書籍的準備與郵寄，以成本價供應，讓捐款發揮最大效益。

台中分會長施朝仁表示，自我內在或外在提升要靠知識的力量，讀書可以增加知識的主要方法之一，現在不認真讀書等年長以後必將後悔。

代表家扶基金會受贈的北台中家扶中心主任劉正文，他感謝雄中校友會看見家扶兒學習上的需求，107年從南高雄家扶中心開始，至今持續為全國家扶兒點亮希望，這些參考書不僅是學習的工具，更是激勵孩子們勇於追求夢想的動力來源，透過雄中校友會的愛心挹注，家扶的學生將有更多機會擴展知識、提升競爭力，進而改變自身的未來。