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鄉親鄉情／徐國勝投入文創 提攜後進

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
43歲徐國勝（右三）曾當過高中代理美術老師，後來開廣告設計公司，創業初期他一手包辦，如今是10人團隊，也給年輕設計師舞台發揮創意。記者劉星君／攝影
43歲徐國勝（右三）曾當過高中代理美術老師，後來開廣告設計公司，創業初期他一手包辦，如今是10人團隊，也給年輕設計師舞台發揮創意。記者劉星君／攝影

師承嶺南派水墨畫大師歐豪年的徐國勝，從小熱愛繪畫，大學及研究所更一路鑽研水墨畫，後來他將藝術與生活結合，設計各式文創品，其中讓人看了會心一笑的「金句紅包袋」暴紅，連兩年拿下電商平台銷售冠軍，他自我調侃，自己是被書畫家耽誤的生意人。

43歲徐國勝畢業於文化大學美術系、美術研究所，多年前返回屏東，當過高中代理美術老師，後來開廣告設計公司，創業初期一手包辦，一天只做一盒名片設計，如今是10人團隊，營運穩定，文創品除在電商平台熱銷，也在勝利星村開設索羅文創實體門市。

「不用看了你媽會拿走」、「兒子存很久」，今年初索羅文創設計的金句紅包袋暴紅，店內打造紅包牆陳列上百款設計戰果，各種金句連發，打中消費者的心，五星好評超過1.2萬個。徐國勝說，紅包袋銷售旺季，就算再忙也要快速出貨，現在雖過旺季，每天仍有10單訂單。除紅包袋外，索羅文創店內另個角落則展售4、500種潮T，能客製化，快速印製，5分鐘就交貨，許多中北部遊客看了喜歡，馬上訂製穿走。

徐國勝說，念大學時在台北補習班打工，大家看他念美術系，就把各種廣告、設計交給他，邊做邊學之下練就基本功，現在索羅文創由8名年輕設計師共同設計開發，他希望這個平台，能讓他們的作品被更多人看見。

文創 紅包 設計師

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