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金門出現牛結節疹疫情 7頭發病牛全遭撲殺

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門地區再度爆發牛結節疹疫情，縣內某牧場昨天有部分牛隻皮膚發現異常結節，懷疑為牛結節疹，經金門防疫所會同農業部防檢署、獸醫研究所至現場檢查及採樣，確疹為牛結節疹病例，圖為採樣後消毒。圖／縣府提供
金門地區再度爆發牛結節疹疫情，縣內某牧場昨天有部分牛隻皮膚發現異常結節，懷疑為牛結節疹，經金門防疫所會同農業部防檢署、獸醫研究所至現場檢查及採樣，確疹為牛結節疹病例，圖為採樣後消毒。圖／縣府提供

金門地區再度爆發牛結節疹疫情，農業部今天表示，昨接獲金門縣動植物防疫所通報縣內某牧場有部分牛隻皮膚發現異常結節，懷疑為牛結節疹，該場內飼養180頭肉牛，金門防疫所會同農業部防檢署、獸醫研究所至現場檢查及採樣，經畜衛所以聚核酶鏈反應（PCR）檢出牛結節疹病毒核酸，確診為牛結節疹病例，農業部防檢署及金門防疫所立即啟動相關防疫措施。

金門防疫所已先依風險狀況完成7頭疑患病牛隻撲殺工作，以防堵病毒擴散，同時也完成案例場周邊半徑3公里內31場養牛場臨床檢查，未發現可疑案例，目前疫情尚無擴散跡象，未來持續進行案例場3公里牛隻免疫及全縣牛隻的訪視。

農業部指出，為確保整體產業安全，農業部已公告暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往臺灣及其他離島，並依程序向世界動物衛生組織（WOAH）通報。同時召開專家會議，檢討精進採取之防疫措施，包括協調台灣獸醫人力疫苗補強；調用3千劑LSD疫苗至金門緊急防疫所需；提供黏蠅板1千份提供牛場病媒防治；委請農科院及興大蟲媒專家協助案例場之疫調及蟲媒調查；加強運輸車輛消毒及牛隻屠宰衛生檢查，以全面防堵疫情傳播。

金門縣政府強調，牛結節疹非人畜共通傳染病，主要靠病媒，如蚊、蠅、壁蝨傳播，防疫所將持續透過牧場訪視、屠宰場屠前屠後檢查等層層機制，為民眾食用肉品安全做好把關。防疫所也呼籲，縣內養牛業者應加強場內各項生物安全措施，保持環境清潔，吊掛捕蚊設備，每日檢查牛隻健康情形等，若發現疑似案例，應立即通報防疫所及配合防疫處置工作，共同維護產業安全。

牛結節疹 農業部 金門

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