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屏東角頭「鴨頭」告別式 米塔排列長200公尺如黑部立山雪壁

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪9月4日舉行告別式，各界人士送的11層米塔一字排開200多公尺，有如日本黑部立山兩旁雪壁。記者潘奕言／攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪9月4日舉行告別式，各界人士送的11層米塔一字排開200多公尺，有如日本黑部立山兩旁雪壁。記者潘奕言／攝影

屏東角頭鴨頭」陳昫豪15日在高雄桌遊店外遭槍擊身亡，預計9月4日舉行告別式，陸續有各界人士送花籃、米塔到場致意，11層的米塔排放在會場旁馬路上，一字排開200多公尺，場景有如日本黑部立山兩旁雪壁，十分壯觀。警方當日也將出動200名警力到場，防止衝突意外發生。

鴨頭告別式會場在屏東縣崁頂鄉自宅，公祭時間原本預計於9月4日上午10點舉行，後來提早2個小時到8點。住家附近已立起巨幅看板，寫著「南州風雲，廟會傳奇，情義送行」。連日來各界人士送來11層米塔，沿路排列長200多公尺，非常壯觀。

警方預估公祭當天會超過千人到場，據聞屏東縣議長周典論也會前往致意。由於鴨頭是遭槍擊身亡，加上鴨頭過去曾與綽號「檸檬」的林姓角頭有過節，警方將派出200名警力到場，加強路口攔檢現場場蒐證工作，防止有人故意滋事，避免衝突意外發生。

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪9月4日舉行告別式，各界人士送的11層米塔一字排開200多公尺，有如日本黑部立山兩旁雪壁。記者潘奕言／攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪9月4日舉行告別式，各界人士送的11層米塔一字排開200多公尺，有如日本黑部立山兩旁雪壁。記者潘奕言／攝影

屏東縣 角頭 鴨頭

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