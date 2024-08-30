鼓山魚市場人潮減少9/1暫停營業 漢來物業接手

高雄市鼓山魚市場2022年開幕後人潮減少，雖經多次調整仍未起色，高雄市海洋局與負責營運的南仁湖育樂公司解約，魚市場將於9月1日起暫停營業，後續由漢來國際物業公司接手。

高雄鼓山魚市場2022年10月風光開幕，號稱是「全台最美魚市場」，當時吸引大批人潮，但後續人潮減少、經營慘澹，去年12月15日重新調整經營策略，但成效仍不佳。海洋局今年重新招商，8月9日確定由漢來國際物業管理公司接手。

南仁湖團隊表示，鼓山魚市場將更換營運團隊，自9月1日起暫時停止營業，將進行內部整修。

漢來物業曾在8月發出公告，將承接高雄農漁精品展售中心的營運管理，計畫打造結合商業與休閒的場域，為旅客提供全新體驗，也為鼓山區域發展注入新活力，後續如有更多資訊將陸續公布。

漢來物業表示，高雄經濟產業活躍，看好未來高雄市全面發展，目前正在進行場域研究規劃，未來商場將提供多元化選擇，以迎合旗津旅客、高雄市民，以及不同觀光客需求，期能提升觀光效益。

鼓山魚市場曾在去年8月暫停營業3個月，調整櫃位；在去年12月重新開幕，調整為複合式商場，除了引入全國性特色水產品及農漁伴手禮專區，還有海鮮燒烤、代客料理、生魚片及丼飯，並設有夜間海景啤酒吧及戶外咖啡調酒餐車等。

鼓山魚市場曾是高雄首座現代化魚市場，但經過60年，市場荒廢、建物老舊。市府從2021年起啟動改造計畫，斥資新台幣1.4億元整修，並委由南仁湖育樂公司營運管理。2022年10月風光開幕，4天內湧入3萬人次造訪。