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屏東海洋嘉年華9月登場 教育融觀光深度體驗在地

中央社／ 屏東縣30日電

屏東縣政府9月在大鵬灣國家風景區盛大舉辦屏東海洋嘉年華活動，結合音樂會、市集、海域安全志工培訓等，將海洋教育融入觀光旅遊中，吸引遊客深入屏東，體驗在地多元風貌。

縣府今天舉行「HIHI PINGTUNG! 2024屏東海洋嘉年華」活動記者會。交通旅遊處長黃國維會中表示，活動主題涵蓋友善親水遊憩、趣味親子育樂以及海洋環保永續，與海洋委員會攜手推廣海洋共融共榮計畫，期望透過建立水域運動人才基地，融入水域創生概念，使在地人透過知海、親海、進海的順序，擁有正確的海域環境安全知識與觀念，並發展水域運動技能。

縣府提及，海洋嘉年華將於9月7、8日及14、15日，在大鵬灣潮口平台舉辦水域運動人才培訓及海域安全教育推廣；21、22日則在大鵬灣帆船基地舉行以水上運動競賽與親子趣味遊戲，參加者可以體驗SUP立式划槳、獨木舟等多種水上運動。比賽前3名將獲得獎金及限量活動紀念品。

另外，屏東縣政府在21及22日，要在大鵬灣濱灣碼頭舉辦音樂盛宴，將邀請董事長樂團、黑旋風、老貓偵探社、hue等人氣樂團開唱，除音樂表演，現場還設有創意特色市集，提供多元趣味的商品和活動。

交通旅遊處表示，透過海洋嘉年華活動的串聯，結合屏東觀光旅遊動線，於官網推出旅遊行程建議，結合東港、大鵬灣周邊的旅宿及旅遊景點，吸引更多外地遊客前來，促進觀光人潮與周邊商機，推動整體東港觀光休閒產業的發展。

大鵬灣 屏東縣政府 運動

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