快訊

若柯文哲被羈押…民眾黨由誰代理黨務？黃國昌回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍子龍女升國中...屏縣國中增23班 新生多881人成長18.4%

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
受到龍年孩子升國中影響，屏東縣113學年度國中新生數較112學年度增加了881人，班級數增加了23班。圖／屏東縣教育處提供
受到龍年孩子升國中影響，屏東縣113學年度國中新生數較112學年度增加了881人，班級數增加了23班。圖／屏東縣教育處提供

今天開學日，受到龍年孩子升國中影響，屏東縣113學年度國中新生人數，較112學年度增加了881人，班級數增加了23班，其中東港鎮東新國中新生數及班級數增加最多，全都倍數成長。全縣39所國中（含代用國中南榮國中）裡，有3所國中新生數不到20人。

屏東縣教育處統計，113學年度全縣國中共39校（含代用國中南榮國中），數量無增減；國中新生數5657人，相較112學年度4776人，增加881人，成長了18.4%；班級數則由201班增加到224班，多了23班，可見龍子龍女威力。

其中新生數及班級數增加最多的是東港鎮東新國中，從去年度97人增加到今年度197人，增加100人成長了103%；班級數則由4班增加到8班，也是倍數成長。教育處分析，應該是龍年孩子增加，加上東港高中國中部總量管制，學生轉到東新國中就讀所致。

不過也有學校新生數不增反降，包括鹽埔國中從去年度110人降至今年度94人、高樹鄉高泰國中60人降至51人、內埔國中116人降至99人、車城國中74人降至59人，高樹國中則持平，去年及今年新生數都是60人。

另外今學年度有3所國中新生數不到20人，包括新埤國中18人、瑪家國中18人、獅子國中16人。

受到龍年孩子升國中影響，屏東縣113學年度國中新生數較112學年度增加了881人，班級數增加了23班。圖／屏東縣教育處提供
受到龍年孩子升國中影響，屏東縣113學年度國中新生數較112學年度增加了881人，班級數增加了23班。圖／屏東縣教育處提供
受到龍年孩子升國中影響，屏東縣113學年度國中新生數較112學年度增加了881人，班級數增加了23班。圖／屏東縣教育處提供
受到龍年孩子升國中影響，屏東縣113學年度國中新生數較112學年度增加了881人，班級數增加了23班。圖／屏東縣教育處提供

屏東縣 東港 龍年

延伸閱讀

拒未成年偷拍 屏縣友善校園周主題「拒絕兒少性剝削」

遇龍年效應與少子化 竹市新生國小減11班、國中增27班

明天開學日！屏縣58校小一人數不到10人 兩國小分校新生數皆僅1人

送水管線遭撞斷 屏縣8鄉鎮停水 周春米要求台水出動水車

相關新聞

國中小學大校校長職位乏人問津 彰化將開放外縣市來「海選」

今天是新學年開學日，國中小學校長都笑咪咪站在門迎接學生，彰化縣少數校長想調離目前服務學校不成，仍滿面笑容堅守崗位；縣政府...

竹苗區會考排序計分方式爭議多 下周三將表決作出定論

竹竹苗國中教育會考目前實施三級分制排序，引發部分家長反彈，認為「嚴重錯置」，對大新竹地區學生非常不友善，總分高的考生反而...

台科大新生入學 校長鼓勵多與國際學生互動

台科大今舉辦新生入學指導活動，113學年度有大一新生共1509位，台科大說明，學校學生組成多元，除有技高生外，也有普高生...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

龍子龍女升國中...屏縣國中增23班 新生多881人成長18.4%

今天開學日，受到龍年孩子升國中影響，屏東縣113學年度國中新生人數，較112學年度增加了881人，班級數增加了23班，其...

中研發員獲美資助 手握逾千項生科、半導體等美專利

美國專利商標局8月向國會眾院中國問題特別委員會提供數據顯示，自2010年以來，在美國國防部、太空總署(NASA)等政府機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。