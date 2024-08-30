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龍子龍女升國中...屏縣國中增23班 新生多881人成長18.4%
今天開學日，受到龍年孩子升國中影響，屏東縣113學年度國中新生人數，較112學年度增加了881人，班級數增加了23班，其中東港鎮東新國中新生數及班級數增加最多，全都倍數成長。全縣39所國中（含代用國中南榮國中）裡，有3所國中新生數不到20人。
屏東縣教育處統計，113學年度全縣國中共39校（含代用國中南榮國中），數量無增減；國中新生數5657人，相較112學年度4776人，增加881人，成長了18.4%；班級數則由201班增加到224班，多了23班，可見龍子龍女威力。
其中新生數及班級數增加最多的是東港鎮東新國中，從去年度97人增加到今年度197人，增加100人成長了103%；班級數則由4班增加到8班，也是倍數成長。教育處分析，應該是龍年孩子增加，加上東港高中國中部總量管制，學生轉到東新國中就讀所致。
不過也有學校新生數不增反降，包括鹽埔國中從去年度110人降至今年度94人、高樹鄉高泰國中60人降至51人、內埔國中116人降至99人、車城國中74人降至59人，高樹國中則持平，去年及今年新生數都是60人。
另外今學年度有3所國中新生數不到20人，包括新埤國中18人、瑪家國中18人、獅子國中16人。
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