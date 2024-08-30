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看好南台灣商機 宜得利旗艦店進駐高雄大立百貨

中央社／ 高雄30日電

看好南台灣商機，日本品牌宜得利家居」南部首家旗艦店今天在高雄大立百貨開幕。高市經發局長廖泰翔表示，市府持續與品牌接洽招商，也與大立合作串連南高雄周邊商圈。

大立百貨今天舉辦宜得利旗艦店開幕記者會，會中宜得利家居董事長兼總經理佐野雅俊表示，宜得利大立百貨店近千坪，引進獨家首賣商品、環境友善商品，以及首創寵物生活展示間，打造理想的寵物生活空間。

廖泰翔致詞時表示，這是宜得利在南部的首家旗艦店，選址在大立百貨是極具戰略的營運地點。鄰近大立百貨週邊的新堀江商圈、中央公園商圈，市府也爭取並投入預算，提出軟硬體多方面措施包含改善硬體設施、舉辦大型活動與主題市集，以活絡人潮、消費買氣。

廖泰翔說，去年11月DON DON DONKI、MUJI零售雙雄進駐大立百貨開設旗艦店，接續12月市府結合演唱會、光環境、聖誕市集辦理「高雄聖誕生活節」獲得迴響，市府會持續與大立百貨合作，打造觀光購物商圈的新風貌，擴大創造商業價值。

大立副總張銘池指出，大立自2019迄今已斥資逾新台幣10億元改造，期許成為高雄最潮日本品牌的核心。從2020年開始，南台灣第一家日本蔦屋書店進駐、日本名古屋咖啡廳客美多咖啡、到去年全台最大指標日系DON DON DONKI及MUJI無印良品旗艦店，加上與高市府合作，帶動鄰近街區活絡發展，未來持續推進吸引重量級品牌。

經發局說明，高市府迄今招商累積投資金額突破7900億元，創造4.8萬個就業機會；高雄持續吸引半導體、電動車、智慧科技產業國內外大廠落地投資，科技業陸續設廠也帶動大型國際商業服務進駐與投資，代表高雄產業轉型有成帶動整體薪資成長，也為服務業創造龐大商機。

品牌 宜得利 日本

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