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美濃湖水庫防洪清疏9月開工 清淤土方免費提供載運

中央社／ 高雄30日電

凱米颱風為美濃水庫帶入大量淤土，高雄市水利局清淤工程將於9月中旬開工。估計清淤13萬噸土方，清淤土方免費提供農民載運，不僅消化土方，也滿足民眾農地改良需求。

美濃湖水庫為旗美地區重要觀光景點，並兼具灌溉需求及汛期防汛調控重要功能，為維護美濃區域住戶安全及維持農民灌溉需求，歷年來水利局均定期檢測並完成水庫淤積調查，

對於凱米颱風帶入大量淤土，高雄市水利局表示，清疏作業工程將於9月中旬開工，預計114年度春節假期前完成清疏，估計清淤13萬噸土方，除可恢後原有防汛調洪功能外，也可整理湖區水域周邊環境，回復湖光美景。

水利局今天新聞稿表示，美濃湖水庫汛期時透過閘門調控水位以備蓄洪，避免下游市區排水路水位溢淹。為維持正常防汛操作，以及考量現地生態及灌排需求，設計階段與農水署協商後，清疏採分區導水方式，於中正亭周邊適宜位置築堤後放水，並施作導水路維持南側水庫水量供農民灌溉使用。

此外，清疏土方於施工期間免費提供給旗美地區居民領取做為農地改良或利用，不僅消化土方，也滿足民眾需求，達到公私雙贏。

水利局 水庫 美濃

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