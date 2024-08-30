小琉球迎王祭典新書贈5校 推廣無形文資教育

小琉球甲辰正科迎王平安祭典將在9月3日登場，屏東縣政府今天在小琉球辦理「小琉球迎王平安祭典」新書發表，並贈書給在地5所學校，落實無形文化資產推廣教育。

小琉球三年一科的迎王平安祭典將至，屏東縣長周春米今天到小琉球白沙國小參與「小琉球迎王平安祭典」新書發表暨贈書典禮，將專書及文化資產教育方案贈給琉球國中、白沙國小、琉球國小、全德國小、天南國小等琉球鄉5校師生。

周春米致詞表示，迎王平安祭典是小琉球重要無形文化資產，縣府推動調查研究與保存維護計畫，與專家、學者合作，出版專書與文化資產教育方案，將傳統信仰文化落實到在地國中、小教學；文化資產教育從小扎根，讓學校師生成為共同守護小琉球的文資保護夥伴。

屏東縣文化資產保護所主任陳胤霖告訴中央社記者，成果分為2本書籍，前期成果出版為屏東縣文化資產叢書「小琉球迎王平安祭典」，這本新書一般民眾都可以閱讀，同步在五南書局上架販售；並編撰推動文化資產教育方案，供教師教學參考，落實小琉球迎王民俗文化的教育與推廣。

「小琉球迎王平安祭典」作者之一，政治大學華人宗教研究中心研究人員洪瑩發表示，小琉球迎王文化傳承狀況相當好，屏東有迎王文化的3鄉鎮中，因空間都市化，居民參與度不若小琉球高；不過在這個小島上，參與迎王盛事者不僅熱衷宗教人士，連在地教育工作者都會投入，且從事遠洋漁業者花費新台幣逾20萬元旅費也要回家迎王，這樣的信仰凝聚力非常少見。

文化資產保護所表示，小琉球迎王調查研究與保存維護計畫委託洪瑩發、小琉球在地子弟成功大學建築研究所博士生陳彥伯、和長期推動屏東小學美學與鄉土教育的老師洪麗雯，配合在地文史工作者、以及國中小教師共同推動。

「小琉球迎王平安祭典」專書詳盡介紹小琉球迎王歷史、組織與籌備工作、王船建造過程，以及從請王、遶境，至送王等儀式。