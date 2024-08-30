拒未成年偷拍 屏縣友善校園周主題「拒絕兒少性剝削」
創意私房偷拍未成年少女性影像事件震驚全國，配合教育部友善校園政策，屏東縣政府將開學第一周定為友善校園周，今天開學日縣長周春米到琉球國小參加友善校園宣導活動，這學期主題為拒絕兒少性剝削，他特別叮嚀學生要建立正確的自我保護觀念。
屏東縣每學期開學第一周都辦理友善校園周，包括拒絕兒少性剝削、校園詐騙防治、交通安全宣導、原住民及多元文化教育、強化學生身心健康與輔導、防制學生藥物濫用、防制校園親密關係暴力事件等主題。
113學年度第1學期的友善校園周主題為「拒絕兒少性剝削－不拍、不傳、不留、要求助」，周春米到琉球國小與學生分享如何正確的自我保護，若遇到有人不當觸碰、騷擾，應立即向師長、家長求助。
友善校園宣導活動結束後，周春米也與學生一起品嚐由縣府提供的「增高飲牛奶」，縣府於開學日，供應縣內高國中小及其附設幼兒園學生1瓶牛乳，選用縣內萬丹生乳生產合作社專區契作酪農乳源的「萬丹保久乳」，讓學生喝到自然優質的在地牛乳，強化營養。
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