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金門搶國際遊客 推「行動旅服」成最佳智慧導遊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門為了迎接來自世界的各國遊客，推出「金門行動旅服」，系統支援中、英、日、韓四種語言，讓不同國家的旅客也能自主導覽暢遊金門。圖／縣府提供
金門為了迎接來自世界的各國遊客，推出「金門行動旅服」，系統支援中、英、日、韓四種語言，讓不同國家的旅客也能自主導覽暢遊金門。圖／縣府提供

金門不會說中文「嘛ㄟ通」！金門為了迎接來自世界的各國遊客，推出「金門行動旅服」，專為手機用戶設計，是全國首創採用PWA技術的旅遊服務系統，使用者無需下載即可輕鬆使用，操作介面直覺，系統支援中、英、日、韓四種語言，提供活動、景點及遊程…等資訊，幫助不同國家的旅客自主導覽暢遊金門，是推動金門國際旅遊的利器。

金門縣政府觀光處表示，他們在2020年推出「金門行動旅服」，結合數位科技，整合食、宿、遊、購、行五大旅遊核心需求，提供遊客旅途中所需資訊，每年瀏覽量近300萬次，系統支援中、英、日、韓四種語言，提供多元活動資訊，無論是軍事史蹟、歷史文化、食宿介紹或是自然風景，系統都有完整的外語內容，並介接Google Map、Google Place…等API，讓踏上金門現地國際遊客能夠輕鬆獲取即時、精準的旅遊資訊，提升國際旅客在金門的旅遊體驗。

觀光處長許績鑫表示，金門以觀光立縣，為掌握世界脈動，拓展智慧旅遊科技與AI發展，齊心與金門在地觀光產業一起打造國際觀光品牌，迎接世界各地來訪的遊客。因此，縣府所開發的「金門行動旅服」不僅是個資訊露出平台，同時藉LBS、Azure AI服務…等科技應用，打造成旅客的「智慧導遊」，譬如於景點參觀時，只要進入系統或掃描QR Code導覽牌，即可獲取多語言的文字、語音或影音介紹，幫助不同國家的旅客自主導覽暢遊金門，是推動金門國際旅遊的利器。

金門行動旅服的服務對象以「踏上金門現地」的遊客為主，讓旅客藉由手機定位即可快速獲得最適時適地、多元豐富的旅遊訊息；也藉由「金門找金喜」集金幣活動，搭配每日任務、金好運戳戳樂、歡樂金輪盤等互動小遊戲，吸引遊客參與；此外，店家的資訊亦同步露出在系統頁面上，大大增加攬客機會，將品牌形象包裝得更專業、更全面。目前已有超過600家業者參與，並持續招募更多業者加入這個智慧旅遊生態系統。

語言 金門

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