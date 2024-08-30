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屏東蟬連運動城市排行榜一般縣市冠軍 10月將辦全民運

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東城市棒球隊「屏東紅尾隊」。圖／屏東縣政府提供
屏東城市棒球隊「屏東紅尾隊」。圖／屏東縣政府提供

全民運動會將於10月26日至30日在屏東登場，而遠見雜誌公布的「2024運動城市排行榜」，屏東縣在「一般縣市」組獲得總錦標榜首，連續2年蟬聯冠軍。屏東縣長周春米表示，10月在屏東主辦全民運動會，歡迎大家一起為選手加油。

遠見雜誌自2023年起辦理運動縣市大調查，分為六都及一般縣市，屏東縣首年就奪下總錦標及競技運動榜金牌。2024年進一步優化評比機制，以19項指標檢視各縣市的運動政績，屏東再度奪冠。

縣府指出，屏東縣積極打造運動王國，推動三級五區體育人才培育制度，以16種亞奧運運動項目為發展主軸，將全縣畫為屏北區、屏東區、潮州區、東港區及屏南區5區，讓績優體育選手可以三級完整銜接，近年與縣內4所大學合作，讓優秀選手可以安心留縣升學。

屏東也成立全國第7支城市棒球隊「屏東紅尾隊」，並與台電冠名成立「屏東台電男子排球隊」，同時辦理各項運動賽事，從2022年起主辦了95場比賽，提供選手舞台並增加實戰經驗。另外配合高鐵延伸屏東，縣府也在高鐵特定區內興建運動休閒園區，打造一座國際級棒球場，發展運動觀光產業。

今年全民運10月26日至30日在屏東登場，以「綻放榮光」為主題，共有33種競賽項目，是史上項目最多的一屆，預計將有1萬3000人參與，縣府歡迎大家到一同到屏東參與運動盛事。

屏東縣2022年起主辦了95場運動賽事。圖／屏東縣政府提供
屏東縣2022年起主辦了95場運動賽事。圖／屏東縣政府提供
屏東縣2022年起主辦了95場運動賽事。圖／屏東縣政府提供
屏東縣2022年起主辦了95場運動賽事。圖／屏東縣政府提供
屏東縣2022年起主辦了95場運動賽事。圖／屏東縣政府提供
屏東縣2022年起主辦了95場運動賽事。圖／屏東縣政府提供

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