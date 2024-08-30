高雄捷運岡山站正式營運 9月1日開始收費

高雄捷運RK1岡山車站6月30日起推出R24至RK1路段免費搭乘，平均每日搭乘人數近3000人次；高雄市捷運局今天表示，RK1站將9月1日起將開始收費，正式營運。

高雄市捷運局表示，高雄捷運紅線岡山車站（RK1）於6月30日起試營運，為鼓勵民眾搭乘，捷運岡山高醫站（R24）至岡山車站（RK1）路段推出免費搭乘，培養客群，活動將於8月底結束，9月1日收費。

捷運局表示，RK1站緊鄰台鐵岡山站、岡山轉運站，屬大岡山地區交通樞紐，試營運以來，每天平均搭乘人數接近3000人次，假日超過3400人次，9月開學後通勤人數增加，運量應可再提升。

捷運局也表示，目前捷運岡山車站及台鐵岡山站間的站前汽機車停車場已完工啟用，提供轉乘停車空間；旅客也可透過跨站天橋通行台鐵岡山火車站前後站，輕鬆轉乘高雄捷運紅、橘線、輕軌、台鐵及公路客運，再搭配YouBike 2.0公共自行車與公車接駁服務，更加暢行。

試營運期間，捷運局也針對站前汽機停車位空間及中山南路北向禁止左轉民有路等問題，滾動式改善，持續優化各項服務。