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捷徑成違規熱點！高雄龍心橋小心常有騎士違規左切

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市龍心橋往北左轉博愛一路433巷後可直達中華路，被用路人當成捷徑，但部分機車騎士會從橋面上跨越雙黃線逆向左轉。記者王勇超／攝影
高雄市龍心橋往北左轉博愛一路433巷後可直達中華路，被用路人當成捷徑，但部分機車騎士會從橋面上跨越雙黃線逆向左轉。記者王勇超／攝影

高雄市鼓山區龍心橋往北左轉博愛一路433巷後，可一路直通到中華路，被民眾當成捷徑，但許多機車騎士貪圖方便，會從橋面上跨越雙黃線直接左切，變成跨越雙黃線逆向左轉，高市交通局說，目前雙黃線位置已退縮約2.5公尺，後續再辦理現勘研議改善措施，請駕駛人務必遵守交通規定，確保行車安全。

龍德路83巷雖是不起眼的小路，但連接龍心橋往北左轉博愛一路433巷，一路走到底就是中華路，在上、下班交通尖峰時間就成為機車騎士愛用的捷徑，許多人會走這條通道徑往來鼓山區凹子底森林公園與三民區舊部落。

陳姓市民說，龍心橋要左轉博愛一路433巷的路口狹小又鄰近民宅，許多機車騎士為了貪圖方便，常常提早從橋面上跨越雙黃線左轉，最近常有警方前來取締，但追根究柢，市府還是要想辦法改善該路段的設施或標線，最好能增設俗稱「黃色棒棒糖」的中央分隔柱，才能保障用路人通行安全。

警方說，跨越雙黃線逆向左轉已違反道路交通管理處罰條例，最高可處新台幣1800元罰鍰；自今年1月以來，轄區鼓山分局在該路段已經告發52件交通違規，其中違規逆向左轉有13件，警方為了確保交通秩序及民眾的通行安全，會持續加強取締違規。

交通局說，道路交通安全規則規定，左轉彎時，應行駛至交岔路口中心處再左轉，且不得占用對向車道搶先左轉。這是要確保轉彎時有足夠的視線及反應時間，並防止車輛逆向左轉，造成對向來車無法及時閃避。

交通局表示，目前龍心橋雙黃線位置已退縮約2.5公尺，近期會先以增設相關減速設施，如楔型減速標線或慢、停標字，後續再辦理現勘研議改善措施。

位置 森林公園 機車騎士

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