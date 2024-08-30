行動中醫照護車開進屏東社區 民眾看中醫不用跑醫院

屏東縣政府與中醫師公會合作，啟動「行動中醫」照護服務，由馬光醫療網執行長黃福祥，將1台行動中醫照護車捐給屏東縣政府衛生局，昨天在崁頂鄉北勢村北隆宮舉辦捐贈儀式，由縣長周春米代表接受，他在致詞時感謝馬光及中醫師公會的付出。

屏東縣地形狹長，醫療資源不均，縣府去年2月啟動行動生活復能車服務，民眾滿意度高達95%，今年因此規畫藉由行動中醫照護車進入社區，提供民眾中醫理療服務，若民眾需要進一步檢查或治療，由護理人員協助轉介到醫療機構，落實立體化的醫療網絡。

衛生局長張秀君表示，衛生局以「你走不出來，我們就把服務送進去」的行動力，深入社區推展公共衛生業務照顧民眾健康，結合醫事專業人員，並透過縣府跨單位合作，公私協力擴大服務面向及克服困難，讓民眾獲得完善的社區健康照護服務，打造健康的高齡人生。