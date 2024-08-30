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國標舞世界盃台灣站登場 陳其邁熱情迎賓

中央社／ 高雄29日電

「高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站」今天在鳳山體育館登場，超過1200名國內、外選手參賽，高雄市長陳其邁表示，高雄有非常多優秀選手，很榮幸世界盃第2站巡迴賽選高雄舉辦。

賽事為期3天，陳其邁出席開幕儀式時，熱情歡迎各國選手，並致贈高雄熊布偶給世界舞蹈組織總會及歐洲舞蹈組織，預祝賽事圓滿成功。

陳其邁與各國選手一起欣賞高雄學子的國際百人共舞精彩表演，也歡迎選手們在比賽期間到高雄港邊、愛河及駁二藝術特區等走走，探索美麗風景並感受文化魅力。

高雄市政府運動發展局說，除國際級國標舞賽事，市府希望將舞蹈熱情延伸給市民，明、後天將辦一系列舞蹈競賽，邀高雄各學校舞蹈社團及各區排舞愛好者參與，活動資訊可上社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「2024高雄舞蹈節」查詢。

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