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高市人行道轉角圍欄 難擋機車違停

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高市交通局在左營區自由路、孟子路口新設轉角圍欄，居民反映會有機車停放在人行道，行人被迫繞道馬路反而危險。記者王勇超／攝影
高市交通局在左營區自由路、孟子路口新設轉角圍欄，居民反映會有機車停放在人行道，行人被迫繞道馬路反而危險。記者王勇超／攝影

高雄市左營區自由路與孟子路口人行道新設轉角圍欄，希望增加行人安全，但居民發現機車會沿無障礙坡道騎上人行道，停放欄杆內，行人被迫走在道路險象環生。交通局表示，設圍欄是希望減少路口違停，至於機車占用斜坡道或騎上人行道問題，將請警方加強執法及宣導，河東路與七賢路口的人行道轉角也正在施工設置欄杆，預計11月前可完成。

左營警分局回應，重點時段會規畫警力巡守，加強交通疏導作為。

自由路、孟子路口交通繁忙且鄰近黃昏市場，每到傍晚常有人車爭道。近日原本破損老舊的紅磚人行道煥然一新，不僅空間變大、改為水泥鋪面，其中3個轉角人行道，增設約1公尺高黑色圍欄，引起討論。

邱姓市民肯定人行道轉角設置圍欄，可以保護行人。另名曾姓市民說，短時間內效果不好，人行道還是很多機車違停。記者直擊，人行道多輛機車違停，以前行人原本繞過機車就能走回人行道，現在卻被圍欄擋住，只好繼續走在道路與車爭道，險象環生。

市議員張博洋表示，欄杆增設後，機車反而沿著無障礙坡道騎進人行道，違停在欄杆內，呼籲警方加強取締，別讓市府美意變成違規停車的隨意。

交通局說，違停問題請警方加強執法，另評估行人時段早開或專用時相號誌的可行性，以提升行人通行安全及便利性。

人行道 行人 違停

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