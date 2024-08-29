快訊

11歲妹妹撞見姊姊正遭獸父性侵 警方一查驚揭更噁心家庭悲劇

獨／高雄赤裸女屍命案凶嫌咬死不認 2關鍵點遭警戳破

京華城弊案延燒...應曉薇、沈慶京遭聲押禁見 台北地院晚間9點開庭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市海洋局今宣布 「最美魚市場」9月1日起暫停營業

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
鼓山魚市場的臉書粉絲專頁在今天下午貼出公告，表示將於9月1日起暫停營業。圖／翻攝自鼓山魚市場臉書
鼓山魚市場的臉書粉絲專頁在今天下午貼出公告，表示將於9月1日起暫停營業。圖／翻攝自鼓山魚市場臉書

被網友譽為「最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，因為遊客流失，高市海洋局與負責經營的南仁湖公司協議解約，由漢來國際物業管理顧問公司接手。海洋局今天宣布，鼓山魚市場將從9月1日起暫停營業，南仁湖說，配合市府規劃，會營業到8月31日。

高雄鼓山魚市場前年10月21日開幕時，建築設計讓人耳目一新，被網友稱為「最美魚市場」，吸引人潮排隊朝聖，但半年後跌落谷底，去年12月15日重新營業又未見起色，海洋局今年6月19日公告重新招商，經過開標、評選、議約，8月9日宣布由漢來國際物業管理顧問公司接手。

海洋局說，市府與南仁湖是協議解約，任何一方都無須支付違約金，市府8月23日跟漢來物業簽約，鼓山魚市場封館暫停營業後，漢來物業跟南仁湖點交財產，再重新設計裝潢，尚未決定開幕期程。

鼓山魚市場的臉書粉絲專頁，在今天下午貼出暫停營業公告，並發文感謝大家一直以來的支持與指教，鼓山魚市場因將更換營運團隊，自9月1日星期日起暫時停止營業，將進行內部整修。造成不便請見諒。

延伸閱讀

高雄45校小一新生數未滿10人…家長憂「以後沒母校可回」 教育局回應

高雄6旬男開車遇糾紛遭壯漢帽砸前擋 摧油門輾人反擊

高雄旅館情殺命案49歲女陳屍浴缸 高大成曝關鍵

高雄海灣公益音樂派對周六登場 憑發票免費入場

相關新聞

高市海洋局今宣布 「最美魚市場」9月1日起暫停營業

被網友譽為「最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，因為遊客流失，高市海洋局與負責經營的南仁湖公司協議解約，由漢來國際物業管理顧問...

高雄海灣公益音樂派對周六登場 憑發票免費入場

周末假期即將到來，民進黨高雄市黨部主委黃文益後天（8 月31日）協同民間團體在愛河灣舉辦高雄海灣公益音樂派對，邀請XIN...

高雄第59處大樹樹城公托今開幕 陳其邁：累計將有85處公托

位於高雄市大樹區大樹失智多層級照顧園區內的「大樹樹城公共托嬰中心」今天開幕，高雄市長陳其邁說，高雄已有59處公托，今年會...

紀念古寧頭戰役75周年 金管處辦行軍體驗9月2日開放報名

為紀念古寧頭戰役75周年，內政部國家公園署金門國家公園管理處將於10月5日下午1時30分在古寧頭戰史館辦理「古寧頭戰役7...

受陳其邁鼓勵再拚一下 邱議瑩：為高雄爭取建設

民進黨表態參選高雄市長之一的立委邱議瑩今天與市長陳其邁等人出席大樹區公托中心開幕，邱議瑩受陳其邁鼓勵「再拚一下」；邱議瑩...

日本人行道「1設計」獲稱讚…高雄也試辦卻意見兩極

日本許多人行道加裝圍欄保障行人安全，近日高市交通局在自由路與孟子路口人行道試辦轉角圍欄，希望增加行人安全並防止機車違停。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。