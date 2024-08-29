高市海洋局今宣布 「最美魚市場」9月1日起暫停營業

被網友譽為「最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，因為遊客流失，高市海洋局與負責經營的南仁湖公司協議解約，由漢來國際物業管理顧問公司接手。海洋局今天宣布，鼓山魚市場將從9月1日起暫停營業，南仁湖說，配合市府規劃，會營業到8月31日。

高雄鼓山魚市場前年10月21日開幕時，建築設計讓人耳目一新，被網友稱為「最美魚市場」，吸引人潮排隊朝聖，但半年後跌落谷底，去年12月15日重新營業又未見起色，海洋局今年6月19日公告重新招商，經過開標、評選、議約，8月9日宣布由漢來國際物業管理顧問公司接手。

海洋局說，市府與南仁湖是協議解約，任何一方都無須支付違約金，市府8月23日跟漢來物業簽約，鼓山魚市場封館暫停營業後，漢來物業跟南仁湖點交財產，再重新設計裝潢，尚未決定開幕期程。

鼓山魚市場的臉書粉絲專頁，在今天下午貼出暫停營業公告，並發文感謝大家一直以來的支持與指教，鼓山魚市場因將更換營運團隊，自9月1日星期日起暫時停止營業，將進行內部整修。造成不便請見諒。