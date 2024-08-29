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高雄海灣公益音樂派對周六登場 憑發票免費入場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市黨部主委黃文益後天（8 月31日）在高雄流行音樂中心前的海風廣場舉辦高雄海灣公益音樂派對。圖／黃文益服務處提供
民進黨高雄市黨部主委黃文益後天（8 月31日）在高雄流行音樂中心前的海風廣場舉辦高雄海灣公益音樂派對。圖／黃文益服務處提供

周末假期即將到來，民進黨高雄市黨部主委黃文益後天（8 月31日）協同民間團體在愛河灣舉辦高雄海灣公益音樂派對，邀請XIN（李小星）、 Hannah 、Swallow（妖嬌）三大知名DJ，以及高雄在地饒舌團體「影子計劃」等團體及個人演出，只要憑5張7至8月發票可免費進場。

除海灣音樂派對外，9月1日（周日）晚間7時至9時，有「最帥里長」之稱的前鎮區明孝里里長林浤澤也將在前鎮漁港徒步核心廣場（漁港中二路&漁港東二路口）舉辦中秋音樂會，邀請鄉親同歡。

海灣音樂派對卡司堅強，包括世界百大DJ 第24名 XIN（李小星）、亞洲百大DJ 第56名 Hannah ，以及亞洲百大女DJ 第13名、2024巴黎奧運受邀表演的高雄子弟 Swallow（妖嬌）到場。

曾獲金曲獎、金音獎入圍肯定的饒舌團體「影子計劃」、新生代歌手徐晧程LilHAO、Molynn 派對樂團，以及鳳山商工美舞社、高雄科技大學電音社、Stunning Girls，邀請MC-JT擔任主持人。

黃文益說，音樂派對將在高雄流行音樂中心前的海風廣場舉行，民眾只要帶5張7至8月發票可以免費進場，發票將捐給台灣愛狗人協會、南高雄家扶中心及高雄市自閉症協進會。

前鎮區明孝里長林浤澤（右）有「最帥里長」之稱，9月1日（周日）將在前鎮漁港徒步核心廣場舉辦中秋音樂會。圖／林浤澤提供
前鎮區明孝里長林浤澤（右）有「最帥里長」之稱，9月1日（周日）將在前鎮漁港徒步核心廣場舉辦中秋音樂會。圖／林浤澤提供

發票 高雄流行音樂中心

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