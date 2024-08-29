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明天開學日！屏縣58校小一人數不到10人 兩國小分校新生數皆僅1人

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣凌雲國小、舊寮國小、僑智國小3所學校113學年度停辦。圖為舊寮國小。本報系資料照片
屏東縣凌雲國小、舊寮國小、僑智國小3所學校113學年度停辦。圖為舊寮國小。本報系資料照片

明天開學，屏東縣113學年度有160所國小15分校，國小新生有5199人，較去年5521人，減少322人，國小新生報到率95%。今年小一人數不到10人的有58所國小（含分校），新生數最少的是加祿國小枋山分校，及恆春國小南灣分校，新生人數都只有1人。

屏東縣新學年度有160所國小15分校，相較前一學年度減少了3校，分別是凌雲國小、舊寮國小、僑智國小3所學校停辦。今年度小一新生較去年度減少322人，相較於去學年比前學年減少287人，今年人數減幅更大。

今年小一人數不到10人的有58所國小（含分校），占比超過1/3，不僅山區、偏鄉學校，也有市區或近市區學校不到10人，包括屏東市唐榮國小、萬丹興廣安國小及興化國小、里港鄉載興國小、鹽埔鄉仕絨國小、高樹鄉泰山國小及泰安國小、竹田鄉大明國小等，新生數都首度跌破10人。

不過也有學校逆勢成長，像是內埔鄉新生國小從去年12人增加到今年20人、榮華國小4人增加到10人，萬巒鄉萬巒國少19增加到30人，萬丹鄉社皮國小69人增加到83人。

偏鄉學校 屏東縣

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