高雄第59處大樹樹城公托今開幕 陳其邁：累計將有85處公托

位於高雄市大樹區大樹失智多層級照顧園區內的「大樹樹城公共托嬰中心」今天開幕，高雄市長陳其邁說，高雄已有59處公托，今年會再成立7個，累計未來會有85處公托；樹城公托是大樹區第2處公托，總共有32個托育名額，目前已有24個報名，還剩下8個位置，希望大家可多多利用。

陳其邁說，大樹照顧園區以「世代共融」為概念，不僅協助青年世代減輕家庭照顧負擔，更透過豐富多元活動，讓幼兒與長輩們有更多互動機會，大樹地區很多年輕人為了工作，常常會面臨到小孩子照顧的問題，市府投注大概700多萬的預算，希望能夠提供一個扶老攜幼、整合照顧的一個場所。

陳其邁今天參觀大樹照顧園區內新設的公托空間，在舒適明亮的教室裡陪伴幼童一起聽托育人員講述繪本故事，陳其邁還與日照中心的長輩一起玩「千里傳珠」遊戲。

社會局說，大樹樹城公托中心是大樹區第2處公托機構，委託財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會辦理，可提供32名未滿2歲幼兒托育服務。

社會局指出，高雄市政府為實踐政府與家庭共同承擔照顧責任的承諾，積極推動友善婦嬰措施，延伸孕婦乘車券使用期限至寶寶出生滿6個月，讓孕婦、寶寶都可獲得安全的乘車服務；首創全國設立24小時定點臨托服務，已設置達27處臨托服務據點；設置24處親子館，讓家長能就近選擇彈性、多元的托育服務。

另也積極布建銀髮服務，現有127家日照中心，完成一國中學區一日照中心的目標，並已設置560處C級巷弄長照站，方便長輩就近接受服務；另持續佈建社區照顧關懷據點，現已布建545處，提供長輩動靜態課程及健康促進活動，保持人際互動延緩老化，實踐「在地安老」服務目標。

高雄市政府表示，照顧好孩子及長輩是市府團隊持續努力的重要目標，至2026年公共托育機構布建目標達85處、親子館達30處、兒童臨托據點達30處、社區關懷據點達655處，透過公共托育機構、親子館及關懷據點的增加，提供家庭最友善、全面的照顧支持。