快訊

日本人行道「1設計」獲稱讚…高雄也試辦卻意見兩極

台股修正跌168點收22,201點 台積電下挫21元收943元

12縣市大雨特報「恐一路下到晚上」 防雷擊、強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄第59處大樹樹城公托今開幕 陳其邁：累計將有85處公托

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天參觀大樹照顧園區內新設的公托空間。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天參觀大樹照顧園區內新設的公托空間。記者王勇超／攝影

位於高雄市大樹區大樹失智多層級照顧園區內的「大樹樹城公共托嬰中心」今天開幕，高雄市長陳其邁說，高雄已有59處公托，今年會再成立7個，累計未來會有85處公托；樹城公托是大樹區第2處公托，總共有32個托育名額，目前已有24個報名，還剩下8個位置，希望大家可多多利用。

陳其邁說，大樹照顧園區以「世代共融」為概念，不僅協助青年世代減輕家庭照顧負擔，更透過豐富多元活動，讓幼兒與長輩們有更多互動機會，大樹地區很多年輕人為了工作，常常會面臨到小孩子照顧的問題，市府投注大概700多萬的預算，希望能夠提供一個扶老攜幼、整合照顧的一個場所。

陳其邁今天參觀大樹照顧園區內新設的公托空間，在舒適明亮的教室裡陪伴幼童一起聽托育人員講述繪本故事，陳其邁還與日照中心的長輩一起玩「千里傳珠」遊戲。

社會局說，大樹樹城公托中心是大樹區第2處公托機構，委託財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會辦理，可提供32名未滿2歲幼兒托育服務。

社會局指出，高雄市政府為實踐政府與家庭共同承擔照顧責任的承諾，積極推動友善婦嬰措施，延伸孕婦乘車券使用期限至寶寶出生滿6個月，讓孕婦、寶寶都可獲得安全的乘車服務；首創全國設立24小時定點臨托服務，已設置達27處臨托服務據點；設置24處親子館，讓家長能就近選擇彈性、多元的托育服務。

另也積極布建銀髮服務，現有127家日照中心，完成一國中學區一日照中心的目標，並已設置560處C級巷弄長照站，方便長輩就近接受服務；另持續佈建社區照顧關懷據點，現已布建545處，提供長輩動靜態課程及健康促進活動，保持人際互動延緩老化，實踐「在地安老」服務目標。

高雄市政府表示，照顧好孩子及長輩是市府團隊持續努力的重要目標，至2026年公共托育機構布建目標達85處、親子館達30處、兒童臨托據點達30處、社區關懷據點達655處，透過公共托育機構、親子館及關懷據點的增加，提供家庭最友善、全面的照顧支持。

高雄市長陳其邁、立法委員邱議瑩今天上午出席「大樹樹城公共托嬰中心」開幕典禮。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁、立法委員邱議瑩今天上午出席「大樹樹城公共托嬰中心」開幕典禮。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席「大樹樹城公共托嬰中心」開幕典禮。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席「大樹樹城公共托嬰中心」開幕典禮。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天與日照中心的長輩一起玩「千里傳珠」遊戲。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天與日照中心的長輩一起玩「千里傳珠」遊戲。記者王勇超／攝影

托育 高雄市

延伸閱讀

受陳其邁鼓勵再拚一下 邱議瑩：為高雄爭取建設

影／外傳柯文哲將「請假」黨主席職務 陳其邁：不評論民眾黨事務

影／陳其邁叮嚀「擱拚幾咧」 邱議瑩解讀：要我在立院多爭取建設

江蕙復出開唱搶輸蔣萬安 陳其邁冷回兩字

相關新聞

日本人行道「1設計」獲稱讚…高雄也試辦卻意見兩極

日本許多人行道加裝圍欄保障行人安全，近日高市交通局在自由路與孟子路口人行道試辦轉角圍欄，希望增加行人安全並防止機車違停。...

高雄第59處大樹樹城公托今開幕 陳其邁：累計將有85處公托

位於高雄市大樹區大樹失智多層級照顧園區內的「大樹樹城公共托嬰中心」今天開幕，高雄市長陳其邁說，高雄已有59處公托，今年會...

紀念古寧頭戰役75周年 金管處辦行軍體驗9月2日開放報名

為紀念古寧頭戰役75周年，內政部國家公園署金門國家公園管理處將於10月5日下午1時30分在古寧頭戰史館辦理「古寧頭戰役7...

受陳其邁鼓勵再拚一下 邱議瑩：為高雄爭取建設

民進黨表態參選高雄市長之一的立委邱議瑩今天與市長陳其邁等人出席大樹區公托中心開幕，邱議瑩受陳其邁鼓勵「再拚一下」；邱議瑩...

高雄演唱會發送商圈及一卡通百元優惠券 六處捷運站可領

火星人布魯諾 Bruno Mars、Energy接力開唱，高市經發局推出面額50元商圈夜市優惠券及50點一卡通綠點，總共1...

管線遭撞斷屏東8鄉鎮停水 搶修完成下午全數復水

台1線屏東枋山路段昨天1輛聯結車撞壞自來水排氣閥，導致送水管線漏水，屏東縣政府深夜宣布8鄉鎮停水。台水公司已於今天凌晨搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。