紀念古寧頭戰役75周年 金管處辦行軍體驗9月2日開放報名

為紀念古寧頭戰役75周年，內政部國家公園署金門國家公園管理處將於10月5日下午1時30分在古寧頭戰史館辦理「古寧頭戰役75周年-行軍體驗與聚落探索活動」，讓民眾實際走訪戰役的重要場域，活動自9月2日(周一)上午9時起開放網路報名，歡迎民眾踴躍參加。

金管處表示，民國38年的古寧頭戰役是歷史上的重要戰役，為感念先人保家衛國的情操，喚起世人對和平的重視，金門國家公園特別精心策畫「古寧頭戰役75周年-行軍體驗及聚落探索」活動，以行軍體驗方式，融合古寧頭戰役的歷史背景，利用據點間通訊回報、探索南北山聚落，並結合地標打卡分享及定向越野闖關活動，規劃豐富的活動內容，讓民眾實際走訪戰役的重要場域。

金管處指出，此次活動分成兩隊與兩條路線，沿途經過古寧頭戰史館、北山播音牆、安東一營區、和平園區等與戰役相關之景點，並安排專人進行景點解說服務，讓參加民眾瞭解金門過往的烽火歲月。兩隊伍也將分別進入南北山聚落，進行小組定向越野探索活動，以團隊合作與實境解謎方式，完成活動任務，參加民眾可獲得1份特製紀念品。

此次活動也邀集古寧頭社區發展協會及南北山聚落的夥伴共同辦理，期結合多元環境教育體驗，賦予戰役史蹟全新的價值、傳承歷史記憶。

金管處歡迎有興趣的民眾至網路報名，報名資料有姓名、出生日期、身分證字號與代表人聯絡手機號碼與電子信箱等資料，每人報名費用為100元，網址:https://myppt.cc/KoRD0y、或電洽亨式暢遊有限公司：0939-840715 陳先生。