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日本人行道「1設計」獲稱讚…高雄也試辦卻意見兩極

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日本人行道「1設計」獲稱讚…高雄也試辦卻意見兩極

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市交通局在左營區自由路、孟子路口試辦轉角圍欄後，違規機車反而沿著無障礙車道騎進欄杆內停放。記者王勇超／攝影
高市交通局在左營區自由路、孟子路口試辦轉角圍欄後，違規機車反而沿著無障礙車道騎進欄杆內停放。記者王勇超／攝影

日本許多人行道加裝圍欄保障行人安全，近日高市交通局在自由路與孟子路口人行道試辦轉角圍欄，希望增加行人安全並防止機車違停。網友說，「很開心高雄人行道終於出現這個」。但居民說，機車會沿著無障礙車道騎進欄杆內停放，行人被迫繞道走在柏油路上，反而危險。民代說，警方要取締違法，別辜負市府美意。

高雄市左營區自由路、孟子路口交通繁忙，附近又有黃昏市場，每到傍晚常有人車爭道，近日民眾發現原本破損老舊的紅磚人行道煥然一新，不僅空間變大、改為水泥鋪面，其中3個轉角人行道，還增設約1公尺高的黑色行人圍欄，引起當地居民及網友討論。

網友說，日本許多人行道都有加裝圍欄，可以有效防止駕駛違規臨停，並保障行人安全，「很開心高雄人行道終於出現這個，在國外很常看到」，但也有網友說，若靠圍欄想防止機車騎上人行道，「太小看高雄的騎士」、「不如多開單」，也有網友要大家猜測，能裝多久才被拆。

記者今天直擊，在自由路、孟子路口東北角的人行道被停放多輛機車，原本走在人行道的行人，因為前方被機車擋住，只好改走柏油路，原本繞過機車就又能走上人行道，卻被新設的圍欄擋住，只好繼續與車爭道，險象環生。

邱姓男子說，在路口人行道轉角設置圍欄，轉彎車與直行車都會更注意，「可以保護行人」。曾姓男子說，市府為了增加行人安全，在人行道試辦轉角圍欄，短時間內效果可能不會很好，「因為人行道還是很多機車違停」。不願具名的男子說，轉角圍籬是要防止機車騎上人行道，但可能大家還不習慣，若要保護行人，號誌應增加行人專用時相。

市議員張博洋表示，欄杆增設後，違規車反而沿著無障礙車道騎進欄杆內停放，呼籲警方加強取締開單，別讓市府美意變成違規停車的隨意。

交通局說，高雄其實不是第一次做行人保護欄杆，之前在苓雅一路的人行道已有設置欄杆，其他地方也有用綠籬取代欄杆的設計，但自由路與孟子路口人行道轉角的欄杆則是新試辦，另在河東路與七賢路口的人行道轉角也正在施工設置欄杆，預計11月前可完成。

交通局表示，轉角欄杆的設置，可使路口減少車輛違停情形，至於機車違規占用斜坡道或騎上人行道問題，已違反交通規則將請當地警分局再加強執法及宣導，維護行人安全。此外，針對路口行人安全，市府將評估行人時段早開或專用時相之可行性，以提升行人通行安全及便利性。

高市交通局在左營區自由路、孟子路口試辦轉角圍欄後，違規機車反而沿著無障礙車道騎進欄杆內停放。記者王勇超／攝影
高市交通局在左營區自由路、孟子路口試辦轉角圍欄後，違規機車反而沿著無障礙車道騎進欄杆內停放。記者王勇超／攝影
高市交通局在左營區自由路、孟子路口試辦轉角圍欄，居民反映會有機車在人行道上，行人被迫繞道走在柏油路上，反而危險。記者王勇超／攝影
高市交通局在左營區自由路、孟子路口試辦轉角圍欄，居民反映會有機車在人行道上，行人被迫繞道走在柏油路上，反而危險。記者王勇超／攝影

人行道 日本 機車族 行人

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