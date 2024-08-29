就近照顧長輩健康 屏東啟動行動中醫照護車服務

為提升醫療服務可近性，屏東啟動社區行動中醫照護服務；馬光中醫診所支持並捐贈1台照護專車，今天在崁頂鄉首次提供看診，未來週一至週五將輪流在不同據點服務。

屏東縣政府與屏東縣中醫師公會合作啟動行動中醫照護服務，並獲馬光中醫診所捐贈1台行動中醫照護車，今天在崁頂鄉北勢村北隆宮舉辦捐贈儀式，現場並為崁頂鄉親提供診療。

屏東縣長周春米致詞表示，屏東縣地形狹長，醫療資源不均，為提供鄉親更便利照顧，媒合企業及社會資源，推動行動照護模式。感謝中醫師公會在推動行動中醫政策上大力協助，也感謝馬光醫療團隊熱心公益，後續這台車將載著中醫師到各據點，就近照顧長輩健康，如民眾須進一步檢查或治療將轉介至醫療機構。

屏東縣中醫師公會理事長陳啟禎接受媒體聯訪表示，由於縣府去年推出的行動生活復能車服務滿意度高，縣府希望再增加醫種，6月開始洽談，已有10名以上醫師與20多名護理人員加入行動看診行列，週一至週五每天在不同鄉鎮據點服務。目前以屏中、屏北為主，要擴及屏南地區尚須更多人力及專車，也盼後續資源持續增加。

馬光中醫醫療網執行長黃福祥說，偏鄉醫療嚴重不足，作為醫界一分子需要付出努力改善，拋磚引玉捐贈照護車、並號召診所醫師加入，希望更多醫護人員站出來，達成偏鄉長輩的永續醫療照護。

屏東縣政府衛生局指出，去年2月企業展現社會責任捐贈車輛、與屏東縣物理治療師公會合作，啟動行動生活復能車服務，民眾滿意度高達95%。現在也將中醫帶入社區，實現高齡友善城市理念。相關服務資訊可至屏東縣政府衛生局官網（https://www.ptshb.gov.tw）/業務資訊/企劃業務/行動中醫照護車服務項下查詢。