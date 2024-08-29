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受陳其邁鼓勵再拚一下 邱議瑩：為高雄爭取建設

中央社／ 高雄29日電
立委邱議瑩。記者徐白櫻／翻攝
立委邱議瑩。記者徐白櫻／翻攝

民進黨表態參選高雄市長之一的立委邱議瑩今天與市長陳其邁等人出席大樹區公托中心開幕，邱議瑩受陳其邁鼓勵「再拚一下」；邱議瑩表示，是要她在立法院為高雄建設再拚一下。

民進黨立委邱議瑩今天到高雄市大樹區出席「大樹樹城公共托嬰中心」開幕活動，待市長陳其邁受訪結束後，2人前往托嬰中心參觀路上，陳其邁向邱議瑩說，「再拚一下」。

對此，邱議瑩表示，市長意思是高雄各項建設爭取及地方一些建設需要，希望我們在立法院替高雄再拚一下；至於媒體追問陳其邁是否在為她選情加油，邱議瑩說，「一切盡在不言中」，2人其實常常通電話討論高雄建設發展事情，基本上對於高雄很多公共政策與活動部分，目前是休會期間，時間上允許都會盡量參與。

民進黨目前有包括前勞動部長許銘春及立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩等5人有意參選2026高雄市長，形成競爭激烈5搶1局面；國民黨則預計由立委柯志恩再次代表參選。

至於有媒體報導指民眾黨主席柯文哲將向黨中央請假暫別黨主席，外界關注柯文哲是否暫離職位為連日風波止血。陳其邁今天出席開幕活動接受媒體聯訪時簡短回應表示，這個是民眾黨政黨事務，就不評論。

邱議瑩 陳其邁

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