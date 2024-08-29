屏東推動族語保母向下扎根 增55名生力軍
屏東縣政府響應原民會族語復振工作，推動族語保母獎助計畫，今年加入55名生力軍，統計全縣已有161名。屏東縣長周春米表示，重視族語向下扎根，對傳承母語有正向效益。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，參與族語保母獎助計畫邁入第11年，鼓勵家中有0歲至5歲、尚未就讀幼兒園的原住民嬰幼兒族人，透過每月托育，讓保母執行全族語托育，今年55人通過口試測驗及12小時的保母專業知識訓練。
縣府統計至8月，族語保母總人數161人、受托兒童202人。周春米表示，重視族語向下扎根，對傳承母語有正向效益，讓家庭是傳承母語重要的地方。
「排灣族母語很豪華，不講出來很可惜。」族語保母林滿義說，他經歷在學校說族語會被罰錢且只能說國語的年代，年輕時出外工作沒辦法在家帶孩子，現在他所托育的1歲多孫女，從出生就沉浸在族語環境裡，已經會依照族語的指令動作，漸漸學會聽、學會說。
族語保母白美花的4歲曾孫女，已會講排灣族的單詞。白美花說，孩子成長過程中有父母、家人、鄰居相伴，就算有心傳承母語，環境使得孩子常會使用中文溝通，所幸孩子不會排斥說母語，一次次練習，逐漸進步。
原住民處長陳美鈴表示，縣府不只從家庭復振族語，還編寫排灣族、魯凱族本位教科書，融入文化與學科知識，可以同時學到中文與族語，也讓非原住民學童瞭解彼此文化差異，希望孩子上學後仍能無縫接軌學會族語並且愛上族語。
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