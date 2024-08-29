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澎湖空港快線啟動 遊客輕鬆暢遊美景

中央社／ 澎湖縣29日電

為便捷遊客造訪澎湖觀光旅遊，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處今天舉行「台灣好行-澎湖空港快線」通車啟動儀式，下午2時整正式營運開通，歡迎遊客搭乘暢遊澎湖美景。

澎湖觀光旅遊新亮點「澎湖空港快線」，今天由觀光署旅遊推廣組長黃怡平、澎管處長洪志光、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡、澎湖觀光圈總召蔡萬生等人共同揭幕啟動，下午正式營運，並載著遊客體驗乘車路線，一同暢遊澎湖美景。

路線串聯陸海空3大運輸節點，包含澎湖機場、南海遊客中心觀光碼頭、南海候船室、馬公港及公車總站，提高民眾轉乘其他運具至澎湖各地遊玩的選擇，也串連各景點飯店提升旅程運輸服務品質。

澎管處表示，新闢的「澎湖空港快線」，每天上午6時至晚上10時，每40分鐘一班車，每趟票價30元，更有行李上下車服務，讓旅客輕鬆暢遊澎湖，憑乘車證明享有兌換行李束帶等多項優惠外，即日起至114年8月31日，憑電子票證搭乘台灣好行更享半價優惠。

澎湖縣

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