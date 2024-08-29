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推動污水下水道建設 高市府拆除後巷違建施作

中央社／ 高雄29日電

高市府近年展開污水下水道強制接管政策，以推動污水下水道建設；日前凱旋三路338巷在宣導拆除後巷違建後，仍有住戶未配合，遭市府開立處分書後執行拆除。

高市府推動污水下水道建設，但過程中許多老舊建物因增建加蓋，屋後長年髒亂、惡臭，影響污水用戶接管施工，近年展開污水下水道強制接管政策。

市府水利局今天新聞稿表示，日前水利局辦理高雄市苓雅區凱旋三路338巷宣導強制拆除後巷違建作業程序，仍有住戶未能配合自行退縮，嚴重影響他人權益及環境衛生改善。

經工務局違章建築處理大隊確認凱旋三路338巷未配合污水接管的違建戶，有違建事實後，今年5月15日開立違章建築處分書，並於近日執行屋後違建拆除作業。

水利局指出，截至今年7月全市接管率已達50.69%，用戶接管率是城市進步的指標之一，為提升用戶接管率，改善後巷藏污納垢環境及降低孳生登革熱病媒蚊，現由政府免費協助辦理，希望住戶自行配合拆除並提供「施工維護空間」。

「施工維護空間」單側排水至少需75公分，雙側排水至少需80公分，高度以有樑柱支撐無安全疑慮為原則，以免遭查報列為違建優先拆除對象。未接管戶若經市府依法公告為下水道可使用地區，6個月內不與下水道聯接使用者，將處新台幣1萬元至10萬元罰鍰。

污水 違建

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