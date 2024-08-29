高市德民路分隔島瘦身改造 預計113年底完工

德民路為高雄市楠梓區的東西向交通要道，為改善交通壅塞情形，市府工務局今天表示，將針對德民路自高楠公路1872巷至德民橋間的西向分隔島瘦身改造，預計年底完工。

德民路東接土庫一路連結國道1號楠梓交流道，並串連台1線及台17線，是楠梓科技園區的聯外道路，也是周邊橋頭、仁武、大社等地居民往來路段，交通流量大且重型車輛多。

但德民路因快車道僅規劃2車道，沿線常因車輛左轉影響後方車流行進或因直行車由右側切出變換車道致後方來車追撞，造成交通回堵，其中以德民路與台1線路口最嚴重。

高雄市工務局道路養護工程處今天新聞稿表示，市府評估後決定針對德民路自高楠公路1872巷至德民橋間的西向分隔島瘦身改造，近日進場分隔島拆除重設工程，預計年底完工。

工務局指出，市府爭取中央補助經費進行改善，透過打除分隔島騰出空間，讓交通局調整新增第3個車道作為附加左轉車道。此外，一併進行路口行穿線退縮、無障礙斜坡設置、機慢車待轉區位置調整等。

道工處說明，此次改善工程作業時間較長且範圍廣，施工將避開市民上下班時段，於每日上午9時至下午4時封閉西向一快車道進行施工，並設置交維並於各路口安排義交人員引導車輛改道，提醒民眾留意。