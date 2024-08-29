高雄演唱會發送商圈及一卡通百元優惠券 六處捷運站可領

火星人布魯諾 Bruno Mars、Energy接力開唱，高市經發局推出面額50元商圈夜市優惠券及50點一卡通綠點，總共100元，6處捷運站可憑特定演唱會門票領取，可在高雄47處商圈夜市消費。此外，市政府也特別為火星人演唱會設計限量的專屬票面，歡迎歌迷支持環保減碳的綠色運具。

9月7日至9月8日西洋流行天王火星人布魯諾Bruno Mars、9月21日日本搖滾天團ONE OK ROCK接力到高雄開唱，另有ONE OK ROCK、韓團STRAY KIDS、英國接招合唱團及名曲製造機Charlie Puth等。為迎接今年9月份一波演唱會熱潮，高雄市政府今天搶先公布演唱會第一波優惠好康。

經發局指出，左營高鐵站、美麗島站、巨蛋站、高雄車站、三多商圈站、鹽埕埔站等6處捷運站可憑指定演唱會門票兌換商圈夜市及一卡通優惠，全市47處商圈夜市消費使用。

此外，此次左營高鐵捷運站設「高雄演唱會粉絲福利站」，歌迷不僅可兌換商圈夜市優惠券、一卡通綠點券，也有專人說明各式優惠，若在打卡牆完成火星人Dress Code或挑戰Energy十六蹲，能獲贈貼心小禮物，參加超過百項好禮抽獎。市府也整理優惠活動總攻略，要帶著歌迷E起上火星。

文化局指出，8月31日（周六）起，愛河灣連續兩個周末舉辦五場演出。藝術市集活動資訊可參考高雄流行音樂中心及駁二藝術特區的臉書粉絲頁面。