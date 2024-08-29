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管線遭撞斷屏東8鄉鎮停水 搶修完成下午全數復水

中央社／ 屏東縣29日電
台1線屏東枋山路段昨天1輛聯結車撞壞自來水排氣閥，導致送水管線漏水，屏東縣政府深夜宣布8鄉鎮停水。台水公司已於今天凌晨搶修完成，下午3時前將全數復水。圖／本報資料照片
台1線屏東枋山路段昨天1輛聯結車撞壞自來水排氣閥，導致送水管線漏水，屏東縣政府深夜宣布8鄉鎮停水。台水公司已於今天凌晨搶修完成，下午3時前將全數復水。圖／本報資料照片

台1線屏東枋山路段昨天1輛聯結車撞壞自來水排氣閥，導致送水管線漏水，屏東縣政府深夜宣布8鄉鎮停水台水公司已於今天凌晨搶修完成，下午3時前將全數復水。

水公司屏東管理處副處長李偉立告訴中央社記者，遭撞自來水排氣閥於今天凌晨3時搶修完成，截至上午9時，平地區已恢復正常供水，高地區水壓仍較低，將於下午3時前全數恢復正常。

屏東縣政府警察局枋寮分局指出，事故發生在昨天傍晚5時10分，位在枋山鄉的台1線南下455.5公里處，1輛營業聯結車撞壞自來水排氣閥。

屏東縣政府昨天深夜緊急發布新聞稿表示，車城鄉以北至新園鄉沿線8鄉鎮預計於晚間11時許至今天晚上8時30分停水，計3萬4511戶受影響。屏東縣長周春米已要求台水公司今天緊急出動水車、建置臨時供水點，定點供水給8鄉鎮民眾，讓影響降至最低。

縣府表示，依台水公司回報，受影響鄉鎮包括枋山鄉、枋寮鄉、佳冬鄉、獅子鄉、林邊鄉、東港鎮、新園鄉等7鄉鎮全境，以及車城鄉海口村、後灣村、射寮村、福興村、田中村、埔墘村、福安村、新街村。

停水 台水 屏東縣政府 水公司

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