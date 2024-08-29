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送水管線遭撞斷 屏縣8鄉鎮停水 周春米要求台水出動水車

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
自來水公司牡丹給水廠送水管線排氣閥28日晚間遭拖板車撞斷漏水，水公司漏夜搶修。圖/取自周春米臉書
自來水公司牡丹給水廠送水管線排氣閥28日晚間遭拖板車撞斷漏水，水公司漏夜搶修。圖/取自周春米臉書

自來水公司牡丹給水廠送水管線排氣閥28日晚間遭拖板車撞斷漏水，水公司漏夜辦理搶修，車城鄉以北至新園鄉沿線8個鄉鎮即刻起至明29日20點半止停水，計3萬4511戶受到影響，縣長周春米已要求台水公司29日緊急出動水車、建置臨時供水點，定點供水給8鄉鎮的民眾，讓影響降至最低。 

據台水公司表示，牡丹給水廠送水管線排氣閥在台1線南下455.5K處遭拖板車撞斷漏水，正辦理緊急搶修中，預估29日20點半修復完成，約23小時。受影響鄉鎮包括枋山鄉、枋寮鄉、佳冬鄉、獅子鄉、林邊鄉、東港鎮、新園鄉等7鄉鎮全境，及車城鄉海口村、後灣村、射寮村、福興村、田中村、埔墘村、福安村、新街村。 

由於事發突然，縣府也立即啟動應變措施，周春米縣長除要求台水公司29日出動水車供應民眾用水外，也透過臉書、有線電視跑馬燈等管道通知民眾注意，並請縣府團隊隨時與台水公司保持連繫，如果提前搶修完成盡早通知復水，務求把影響降到最低。

周春米 水公司 漏水

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