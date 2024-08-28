「手護大坵」31日啟動 清除有毒植物護馬祖生態

馬祖地景資源豐富，梅花鹿更吸引無數民眾到訪。「手護大坵工作假期」31日起於北竿啟動，邀民眾在工作人員指示下於指定地區拔除外來種有毒植物，一同守護馬祖生態。

連江縣產業發展處今天發布公告指出，「手護大坵工作假期」將從31日起至10月13日止，每天9時至15時，民眾於大坵商店街可免費領取工具及草籽，並在工作人員指示下於指定地區拔除外來種玉珊瑚，即可憑拔除植株，每5株換取「手護大坵工作假期木漿海綿」1片。

產發處表示，玉珊瑚約於2014年起出現於大坵島，疑由候鳥帶來種子，因有毒不可食用，繁殖能力強又缺乏天敵，快速於大坵島上蔓延，並威脅梅花鹿棲地生態與島上植物生長。

「手護大坵」活動今年為第3年，根據產發處統計，前2年累積參與逾6300人次，並協助清除4萬1349株玉珊瑚，明顯減緩其快速蔓延，更讓大坵島的在地物種得以有生長空間。

除北竿外，馬祖東莒也擁有得天獨厚海岸地景，馬祖地質公園協會指出，東莒東洋山步道景觀區，西莒菜浦澳地質景觀區，因火山噴發形成的火山角礫岩、凝灰岩，並形成多變海岸地形。

馬祖地質公園協會今天發布公告，為讓馬祖民眾認識在地環境，提升自然保育概念，並盼在大家共同努力下，協助維護馬祖特殊自然景觀，31日下午2時起，於莒光遊客中心，舉辦「走讀東洋山步道」活動，在專業解說員帶領下，一窺岩石背後的故事。