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農地違章工廠裁罰率...屏東25％最低 縣府回應了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
地球公民基金會自2020年起，約檢舉800多件疑似農地違章工廠，案件數最多的六縣市為桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東，屏東裁罰率僅25％最低，縣府回應。圖／報系資料照
地球公民基金會自2020年起，約檢舉800多件疑似農地違章工廠，案件數最多的六縣市為桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東，屏東裁罰率僅25％最低，縣府回應。圖／報系資料照

地球公民基金會今舉辦「農地違章工廠為什麼罰不了、拆不掉？6縣市政府查處成效與體質診斷」記者會，揭露2023年12月起針對農地違章工廠現況的調查，地方政府查處量能、無法兌現即報即拆承諾的困境。其中屏東縣裁罰率最低僅25％。

屏東縣府城鄉發展處表示，接獲民眾檢舉派人到場查報後，若符合「工廠管理輔導法」規模者，才是所謂農地工廠，若確實屬工廠管理輔導法管理範圍內，會依法裁處。但有的接獲檢舉，到場發現是沒有生產、製造的倉庫或另有規範農產品初級加工場等，不屬工廠管理輔導法規範，若發現違規情況，則會移給其他土地管理機關裁處。

城鄉處表示，已開罰就是違法農地建造工廠者，後續加強巡查。

地球公民基金會自2020年起，約檢舉800多件疑似農地違章工廠，案件數最多的六縣市為桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東；經縣市政府回文確認或向經濟部產發署申請查處納管資料，統計這6縣市實際需要被裁罰的案件共477件。但6縣市的裁罰率合計不到4成，屏東裁罰率僅25%最低，其次為台南27%、高雄30%、桃園39%、彰化40%、台中43%。

屏東縣 彰化 農地工廠

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