金門設置和平貿易專區 官學研商為金門未來觸發新思維

金門縣政府委託國立金門大學辦理金門貿易專區設置的可行性評估，目前進行到中後階段，今天舉行金門和平貿易專區設置座談會，金門縣政府參議呂清福指出，此案主要是針對金門貿易專區的推動，希望藉由金門大學的專業來協助縣府梳理法規面、實務面上有哪些地方需要改進，盼藉由專家學者提供意見，讓後續推動可以順利。

此次座談會由金門縣政府委託國立金門大學邀請相關領域專家學者，進行規劃可行性之討論與意見提出，包括金門縣政府呂清福參議、建設處副處長陳彥志、行政處副處長何佩舉、國立金門大學副校長高瑞新及專家學者中國地方自治學會理事長紀俊臣、金馬澎離島聯盟理事長黃獻平、金門縣議會前秘書長翁自保等人都到場參與。

主持人高瑞新表示，和平貿易專區可行性的計畫方面，已經進行基礎資料調查分析等進度，法令方面的研擬也彙整諸多的法規，並訪問專家學者的意見，針對貿易專區場址評估也有所觸及，也與業者訪談，深入瞭解實際的需求。

呂清福指出，該計畫是縣府委託金門大學辦理，主要是針對金門貿易專區的推動，希望藉由金門大學的專業來協助縣府梳理法規面、實務面上有哪些地方需要改進。金門貿易專區的計畫，縣府爭取推動多年，但是目前仍有諸多需要努力的地方，如何讓該計畫順利向前邁進，希望藉由專家學者提供寶貴意見，讓後續推動可以順利。

縣府建設處表示，就三項主題進行討論，分別為設立和平貿易區短期努力方向與作為、設立和平貿易區中期努力方向與作為及設立和平貿易區長期努力方向與作為，會中專家學者表示相關意見，均認為短期推動小額貿易對金門具有助益，可朝向設置跨境電子物流中心發展；中期部分作為須爭取中央認同與支持，針對離島建設條例第18-1條進行增設與修正；長期作為於離島基本法之制定應借鏡相關案例，考量離島特性，依離島環境弱勢與生存發展受限事項納入內容架構，以此重塑島與定位與授權，並有效建構具離島特性之保障法治。