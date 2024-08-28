金門消防局參加首屆「鳳凰盃」設計獎 掄2元勇冠各縣

消防署所主辦的113年第1屆「鳳凰盃」消防領域發明設計競賽，全國共計116件作品投稿參賽，最終15件作品得獎，金門縣消防局以「金消e站通」及「人車無線定位，指揮運籌帷幄」2件作品脫穎而出，榮獲消防產品設計獎產品組優秀獎，獲獎數為全國非六都縣市第一。

消防局局長呂英華今天特別頒獎給2組得獎人員，並請他們分享作品設計理念及成果。據了解，「人車無線定位，指揮運籌帷幄」為搶救訓練科科長陳金城於106年就任大隊長時，深知大面積災害搶救，人員及車輛所在位置資訊，攸關正確的派遣作為及搶救的成敗。適逢2018年消防署實施119勤務指揮派遣系統功能2年中程計畫，建置各縣消防局車輛管理系統及車裝台，但限於經費，並非各縣市所有消防車均有配足，因此災害搶救僅能顯示有裝設備之車輛位置，其他車輛不得而知。

陳金城經反復思考後，著手從現有無線電系統，另行延伸開發無線電定位平台系統，最終達到無線電車裝台可定位外，人員手持無線電亦能有定位的效能，經以PDCA規畫、執行、查核、行動4 個步驟進行檢視，完善了災害現場車輛、人員定位及其他需求功能，提升現場指揮官即時知悉所有人、車所在位置，不僅強化了指揮派遣的效益，也同時提昇了救災人員安全及搶救效益。