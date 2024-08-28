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開學了 高市公共運輸服務加密班次

中央社／ 高雄28日電

配合8月底學校開學，為鼓勵學生通學搭乘公共運輸高雄捷運尖峰時段加密4到5分鐘一班；20條幹線公車加密尖峰班距至10至15分鐘，提供更密集公共運輸服務。

另外，高雄市交通局透過票證數據及區域發展分析，將部分公車路線提升為幹線或增加服務班次，搭配優惠TPASS月票，提供更完善公共運輸服務，建議多加利用高雄iBus APP查詢公車即時資訊。

為鼓勵使用公共運輸，高雄市112年4月率先全國推出TPASS月票，配合今年輕軌成圓、捷運岡山車站通車，公共運輸路網更趨完整。統計高雄境內399TPASS月票平均銷量較實施前成長逾7倍，捷運及輕軌運量較去年同期成長24%、公車也成長8%。

高雄市交通局長張淑娟說，配合輕軌成圓、近期捷運岡山車站等軌道運輸開通，公車路網也因應調整。透過票證數據、問卷調查、新興區域發展分析，進行公車路網優化。如168公車轉型為捷運、輕軌或社區轉乘接駁公車；紅60、紅61、紅62、燕巢快線（E03)優化或增班，提升楠梓、大社、仁武等區域往返左營高鐵站服務水準；旗美(E01)、哈佛快線(E02)及大樹祈福線增加服務班次，滿足旅遊及通勤交通需求。

交通局運輸管理科表示，為使民眾交通更便利，持續協同客運業者調整優化路線，將資源作最有效運用。這次公車優化措施，包含升級217新昌幹線及紅56科技幹線、20條幹線尖峰加密外，也有部份公車路線增班或路線優化調整。提醒民眾乘車前利用高雄iBus APP、高雄市交通局官網、臉書「轉動高雄青春夢」及各公車業者官網查詢。

公共運輸 公車 高雄捷運

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