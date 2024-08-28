輪椅族崩潰！高雄商圈騎樓「高低落差大」 路人也無奈

高雄市各街道騎樓長年有高低差問題，為維護年邁者和身障族權益，市府2009年起推動騎樓整平計畫，但全市現象普遍加上產權私有性，截至2020年，施作長度僅約10公里，市府3年前改以執行「騎樓順平計畫」，針對局部高低落差加設踏階或斜坡，對住戶影響較小，經費較低，去年度向中央申請1800萬經費，完成總效益長度1480公尺路段，今年再獲1181萬元經費，優先在三民區、新興區、鳳山區的鬧區街道優先推動。

工務局表示，騎樓高低不平的原因包含早期社區排水不良，住戶為避免淹水自行加高，或是商家為維護店面寬闊，以加高騎樓方式阻擋汽機車違停，另外道路養護過程中，因物料施工方式改變，常使建物比路面或人行道還低，個別住戶被迫加高騎樓防止沙土垃圾或雨水傾入室內，也有住戶因風水因素，堅持自家騎樓應高過鄰房，導致全市舊式街道騎樓高低差現象普遍。

依《市區道路條例》規定，市區道路兩旁建築物騎樓地平面，因擅自改建導致不合市區道路及附屬工程設計標準或造成阻塞者，經通知未改善，可處5千以上、2萬5千元以下罰鍰，但工務局近來都以勸導取代開罰；議員黃柏霖認為，工務局多年來未強勢執法，讓民眾知道不能任意加高騎樓，造成市區道路一條騎樓就有7、8個不同高度，對行人非常不便。

議員陳麗娜表示，不只是戶與戶之間騎樓有高低差，連路口同側兩邊騎樓也是不同高度，身障者被迫需到馬路上，甚至逆向而行，建議先廣設人行道讓身障者通行。實際觀察鳳山中山路商圈，騎樓間落差明顯，民眾抱怨曾見過輪椅族乾脆冒險走到路上，也有見過有人踩空，或物流人員遭貨物擋住視線不慎摔倒，當地最高落差達30公分。