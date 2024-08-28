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屏東幸福巴士覆蓋率逾98% 春日鄉暖心服務受肯定

中央社／ 屏東縣28日電

屏東縣幸福巴士覆蓋率逾98%，高於全國平均，其中春日鄉北三村路線是全縣運量最高的路線，今年上半年就服務近9萬人，也獲公路局金運獎卓越獎肯定。

依交通部統計，截至今年6月止屏東縣幸福巴士偏鄉公共覆蓋率達98.51%，高於全國平均，春日鄉及來義鄉並在全國幸福巴士營運單位中脫穎而出，分別獲公路局金運獎卓越獎及傑出獎肯定。

屏東縣政府今天新聞稿指出，春日鄉公所自民國105年起辦理幸福巴士，聘用在地人擔任駕駛，與鄉親有情感連結外，還提供隨車族語翻譯，協助部落長者上下車及服務需求，並陪同到醫療院所協助報到、掛號及醫師溝通等，當起長者與醫護間的溝通橋樑，暖心服務長達8年；春日鄉北三村路線是全縣運量最高路線，今年上半年就服務近9萬人。

春日鄉北三村路線隨車族語翻譯鄭席家英表示，先前就有擔任過部落志工經驗，看到老人家無助時都會上前幫忙，自從推動幸福巴士服務就擔任隨車人員，一句「謝謝」就是她工作最大的成就感。

北三村路線的李姓駕駛則分享，自己是春日鄉在地人，駕駛幸福巴士已有5、6年，幸福巴士推行改善當地居民出行困難，除了固定路線外，幸福巴士還提供預約服務，針對有特殊需求乘客進行點對點接送，為偏遠地區生活帶來實質改變。

交通旅遊處表示，原鄉地區長期交通不便，推動公車改革重中之重，幸福巴士由公所雇用在地青年接送鄉內長者、學童就醫就學的接駁服務，目前縣內幸福巴士有33輛大小型車輛及47條路線提供11鄉鎮接駁服務。

未來持續輔導原偏鄉地區滾動檢討幸福巴士路線，只要當地有接駁需求，都會全力支持，並爭取交通部公運計畫經費補助，提供民眾需要的公共運輸服務。

屏東縣政府 巴士 溝通

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