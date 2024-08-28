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高雄金融科技創新園區 10月營運首年免租金

中央社／ 高雄28日電

在金管會支持下，高市府於亞灣設置「高雄金融科技創新園區」，預計10月營運，市府與國立清華大學、中國信託、工研院等共同合作；並加碼提供首年免租金、第2年租金減半優惠。

「高雄金融科技創新園區」將設置於高雄新創大樓2樓，市府今天舉辦推廣交流說明會，說明進駐規定及@Finnovation Hub綠色金融科技創新徵件活動，吸引逾50名新創企業、公協會，法人學研機構等參與。

經發局長廖泰翔表示，高雄不僅是海洋宜居城市，更擁有智慧製造與國際物流樞紐的產業優勢，近年市府推出多項優惠措施，推動數位及淨零轉型，擁有豐富條件發展國際金融科技，且隨著AI應用的發展，包含AMD、輝達等大廠相繼投資高雄。

廖泰翔說，「高雄金融科技創新園區」與清華大學、中國信託、工研院、台北市電腦公會及安侯建業會計師事務所共同合作，結合「金融創新」及「科技新創」，推動在地產業創新實證，也將提供綠色金融科技課程及國內外活動等服務。

金管會表示，高雄金融科技創新園區是中央與地方推動「亞灣2.0」計畫中重要一環，高雄園區設計充分體現了國際發展趨勢和在地產業需求的融合，相信能夠吸引更多新創企業與產業合作夥伴，共同創造一個具未來感的金融科技生態系統。

中信銀行總經理楊銘祥指出，近年綠色金融科技現正在國際萌芽並帶來新的永續金融模式，中信銀行長期致力於數位金融及永續金融的發展與應用，並接軌國際標準，在高雄金融科技園區設立首年，將攜手高雄在地產業合作參與企業脫碳轉型金融實證專案。

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