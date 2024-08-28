屏東農地不當出租 地主花千萬清除費才解除列管

屏東萬丹鄉一處農地因不當出租遭非法堆置廢棄物達2500公噸，行為人被移送法辦也無力清理，地主為讓土地恢復使用，自行委託清除，費用逾新台幣1000萬元，才得以解除列管。

屏東縣環保局今天發布新聞稿指出，該農地地主在民國110年中旬懸掛招租布條，隨即有人前來接洽，並聲稱是做進出口貿易，租地要堆放鐵砂，待價格好時出口賺價差，地主受其言語及租金所惑失去戒心而出租，出租後也未再巡視，致未能及時發現異常。

民國111年5月，環保局查獲農地上堆置鋁渣、鐵渣、木材等廢棄物達2500公噸，依違反廢棄物清理法規定，將相關涉案行為人移送法辦，由屏東地方法院判決有期徒刑1年2個月，因行為人無能力清理，最終由地主花錢委託合法業者清理廢棄物，才讓土地得以解除列管，但清理費用逾1000萬元，與每月收租3萬元相比，真是因小失大。

環保局表示，非法棄置廢棄物手法不斷更新，已由過去於偏避地區棄置改為承租土地或廠房，動作迅速者3天即將出租地堆滿廢棄物，讓地主完全來不及察覺反應，甚至承租人為人頭設置，縱依法移送司法單位偵辦，承租人也無能力清除，地主受到重大損失。

屏東縣長周春米表示，近年來加強打擊環保犯罪，針對非法棄置、處理廢棄物，5年已移送司法單位偵辦超過百件，有效遏止環保犯罪，但手法不斷更新，呼籲土地或廠房所有人應妥善管理，出租時謹慎評估，慎防有心人違法利用。