高市府啟動專案聯合稽查 3家旅宿違規各裁罰5萬

高雄大型演唱會陸續登場，為確保旅宿環境品質與安全，市府觀光局8月中旬會同相關單位啟動聯合檢查。此次專案稽查有3家違規擴大營業及超收房價情形，均各裁罰新台幣5萬元。

觀光局8月中旬會同警察、消防、工務和衛生等單位啟動聯合檢查，除針對公安、消防及反針孔攝影偵測紀錄查核，並持續進行住宿房價稽查，同時祭出「逐房裁罰」政策，遏止不肖業者惡意哄抬房價。

觀光局今天新聞稿表示，此次專案聯合稽查共41家旅宿，查有「宜三弄旅宿」、「好日子民宿」、「六合益萱民宿」3家違規擴大營業及超收房價，共開出3張罰單，各裁罰5萬元；呼籲業者勿違法擴大營業、哄抬房價，以利永續經營。

高雄市長陳其邁表示，市府打造具吸引力的演出環境，吸引國內外音樂愛好者造訪高雄。演唱會期間高雄住宿與交通需求增，帶動觀光、餐飲、購物等產業發展。

觀光局長高閔琳表示，為確保來高遊客住宿安全與舒適，觀光局持續主動出擊稽查旅宿業，自去年至今年8月，已稽查高雄市旅宿共2260家次，高達1萬6978個房間，裁罰違規計310件。

觀光局強調，除定期稽查、加強對合法業者宣導，旅宿業亦應加強自主管理並遵守相關消防、衛生、建管等規定。觀光局將持續與市府警察、消防、工務和衛生各單位辦理聯合稽查。

觀光局表示，旅客如有住宿需求，可上「台灣旅宿網」查詢合法飯店，另可至觀光局「高雄旅遊網」的「演唱會經濟專區」查詢優惠旅宿訂房。如有消費爭議，可透過行政院消保處線上申訴系統、撥打全國消費者服務專線「1950」申訴，或可向高雄市觀光局（07）7409802洽詢。