高市新媒體行銷管理師證照考試 開放網路報名

高雄市政府率全台之首推辦「新媒體行銷管理師」證照考試，2021年開辦至今，即日起至11月1日開放網路報名；透過考核認證，協助電商等須仰賴行銷推廣的從業者強化新媒體能力。

高市由青年局推辦此證照考試，青年局今天發布新聞稿表示，「新媒體行銷管理師」今年邁入第4年，採網路報名，年滿15歲即可報考。9月16日前完成報名繳費，即享早鳥優惠價960元；曾通過認證考生若需更新資格，只需540元就能報考。

青年局說明，報名後考生可獲得備考教材、影音課程及線上模擬考，提供考生提前備考。預定12月7日於高雄、屏東、台南、台中、台北考場舉行考試；合格者將獲得高雄市政府青年局頒發的認證證書。

去年考取證照的學員陳冠語說，她曾參加「行銷大師養成計畫」課程，藉以強化新媒體領域專業職能。隨後更考取「新媒體行銷管理師」證照，後續如願找到行銷企劃全職工作。

陳冠語說，青年局推行的新媒體證照與課程，涵蓋的新媒體知識面向十分廣泛，實用性高符合職場需求。取得證照後，不僅能讓求職者在應徵過程中加分，對行銷領域的從業人員來說，更是對專業能力的肯定與證明。

青年局指出，「新媒體行銷管理師」證照考試學習範疇多元，包含新媒體平台經營、行銷策略、影音企劃、數據分析及法律規範等5大專業職能。考題與教材會隨新媒體產業趨勢彈性調整，另也包含行銷人員必修Google Analytics 4（GA4）、著作權知識、經營決策及企劃必備文案撰寫，學習內容貼近職場實務。

此外，考證制度也因應時下潮流、美食、科技等議題多以新媒體管道行銷的趨勢，持續推出相關培訓資源。青年局舉例，今年首推短影音技能系列課程，邀請多媒體設計師「SanKi」與社群創作者「冒牌生」分享短影音創作心法，首輪3堂課一開放即秒殺。

青年局長張以理說，新媒體行銷管理師證照考試獲歷屆考生好口碑，2021年開辦至今已累積近千人取得認證。未來將持續提供完整學習教材與備考資源，讓考取證照的青年在職場中能力受到肯定，企業求才也能參照認證資格，有效評估求職者的職能程度。