快訊

中信金副董吳一揆：中信金併新光金 產生台灣金融業的「護國神山」

強調無妄之災...京華城案遭檢調約談 沈慶京發千字聲明

台北男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

高市新媒體行銷管理師證照考試 開放網路報名

中央社／ 高雄28日電

高雄市政府率全台之首推辦「新媒體行銷管理師」證照考試，2021年開辦至今，即日起至11月1日開放網路報名；透過考核認證，協助電商等須仰賴行銷推廣的從業者強化新媒體能力。

高市由青年局推辦此證照考試，青年局今天發布新聞稿表示，「新媒體行銷管理師」今年邁入第4年，採網路報名，年滿15歲即可報考。9月16日前完成報名繳費，即享早鳥優惠價960元；曾通過認證考生若需更新資格，只需540元就能報考。

青年局說明，報名後考生可獲得備考教材、影音課程及線上模擬考，提供考生提前備考。預定12月7日於高雄、屏東、台南、台中、台北考場舉行考試；合格者將獲得高雄市政府青年局頒發的認證證書。

去年考取證照的學員陳冠語說，她曾參加「行銷大師養成計畫」課程，藉以強化新媒體領域專業職能。隨後更考取「新媒體行銷管理師」證照，後續如願找到行銷企劃全職工作。

陳冠語說，青年局推行的新媒體證照與課程，涵蓋的新媒體知識面向十分廣泛，實用性高符合職場需求。取得證照後，不僅能讓求職者在應徵過程中加分，對行銷領域的從業人員來說，更是對專業能力的肯定與證明。

青年局指出，「新媒體行銷管理師」證照考試學習範疇多元，包含新媒體平台經營、行銷策略、影音企劃、數據分析及法律規範等5大專業職能。考題與教材會隨新媒體產業趨勢彈性調整，另也包含行銷人員必修Google Analytics 4（GA4）、著作權知識、經營決策及企劃必備文案撰寫，學習內容貼近職場實務。

此外，考證制度也因應時下潮流、美食、科技等議題多以新媒體管道行銷的趨勢，持續推出相關培訓資源。青年局舉例，今年首推短影音技能系列課程，邀請多媒體設計師「SanKi」與社群創作者「冒牌生」分享短影音創作心法，首輪3堂課一開放即秒殺。

青年局長張以理說，新媒體行銷管理師證照考試獲歷屆考生好口碑，2021年開辦至今已累積近千人取得認證。未來將持續提供完整學習教材與備考資源，讓考取證照的青年在職場中能力受到肯定，企業求才也能參照認證資格，有效評估求職者的職能程度。

新媒體 職場 青年

延伸閱讀

新進女職員在家養病期間墜樓身亡 高市教育局：非職場霸凌

高市教育局疑職場霸凌 害新進女職員墜樓身亡

受安倍晉三器重！自民黨總裁選舉 保守親台高市早苗將二度參選

全球淨零排碳 太刀川英輔來台演講「把城市納入生態系統」

相關新聞

墾丁亂象挨轟「被國旅玩爛」 交通部出手2方向要業者「自清自律」

墾丁物價及景點亂象多次引發民眾討論，也影響國人旅遊意願，更讓不少人直呼「墾丁已被國旅玩爛！」對此，交通部代理部長陳彥伯今...

亂插陽傘還搭棚…墾管處出手 南灣沙灘清除後煥然一新

墾丁沙灘陽傘亂象引發網友批評，墾管處27日針對轄區內的沙灘全面稽查清除，共清除180頂陽傘及開出3張廣告物違規紅單，業者...

「照顧從了解部落文化開始」 屏東長照模式超接地氣

「照顧好每一位長輩是我的責任，他們就像是我的家人！」屏東縣三地門老人長期照顧中心主任謝珈誼，割捨不下對家鄉情感，25歲時...

高捷日均運量17.4萬人次「逼近歷史新高」 3大原因助攻

高雄捷運因輕軌成圓和岡山車站通車後，據統計今年截至昨日，每日平均運量達17.4萬人次，與歷史運量最高年度的人次相當接近，...

浸水營古道東段封山巡視清蜂巢 預計31日開放

連結台東與屏東的「浸水營古道」，日前有登山團體遭虎頭蜂攻擊，造成1死2傷事件，第一時間林業保育暑台東分署與台東農業處立即...

屏東迎王祭小琉球三隆宮率先舉行 9月3日請王開序幕

小琉球、東港、南州三年一科的迎王平安祭典，今年甲辰正科由小琉球三隆宮率先於9月3日至9日舉行，其中3日的逡港腳請王、8日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。