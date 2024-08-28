「照顧從了解部落文化開始」 屏東長照模式超接地氣

「照顧好每一位長輩是我的責任，他們就像是我的家人！」屏東縣三地門老人長期照顧中心主任謝珈誼，割捨不下對家鄉情感，25歲時返鄉擔任部落解說員，深入研究部落習俗，風趣方式介紹部落文化，33歲結婚後，與先生一起承接機構營運，秉持讓族人在地安老的初衷，連結部落青年會，互助方式照顧原鄉長輩，也與在地餐廳、民宿業者等異業結合，讓原鄉長照服務「因族、因地制宜」。

屏東縣三地門老人長期照顧中心是具備30床小型老人福利機構，沒有富麗堂皇建築及高科技設備，有的是原鄉特有的熱情。機構位在半山腰，天氣好時可眺望屏東平原。

謝珈誼說，為了讓家屬來機構探望家人時，以用輕鬆、旅遊心情陪伴，運用曾擔任導覽解說員的力量，與三地門鄉內餐廳、民宿等單位結合，提供家屬們優惠價格，同步帶動部落經濟發展與鄉內工作機會，機構的照顧模式獲得家屬與部落肯定，鄰近原鄉個案若有需求，鄉公所也會轉介至機構，機構照顧量能足夠，仍有床位能接納長照個案入住。

「每位原住民長輩，身上彷彿都有一股神秘力量！」謝珈誼說，原民長輩們與生俱來天賦令人驚嘆，先前有位失智長輩年輕時是部落獵人，某天竟翻牆外出，緊急發動部落現職獵人們，沿著山中狩獵的路徑尋找，快速順利將長輩找回。

80歲杜奶奶患有思覺失調症，卻總能以族語帶領團隊禱告，以族語古調引領傳唱。從未開口的陳爺爺，在感人氣氛中吟唱原鄉、台語及日語懷舊金曲，在語言及文化溝通無障礙前提下，讓每位個案在機構皆能被理解與找到歸屬感。

機構內入住長輩半數為排灣族與魯凱族，照顧人力多為原民身分照服員與醫事人員，服務原民長輩時多以族語溝通，熟悉的語言與共同習俗，成為「族人照顧族人」的長照模式。

今年7月凱米颱風帶來驚人雨量，當時原本人在宜蘭的謝珈誼與丈夫，馬不停蹄趕回屏東，意外發現距離機構50公尺外的山壁已坍方，憑藉著原住民的生態智慧，以水色與水量判斷啟動「移地撤離」，發動部落青年會以人力方式，第一時間移除落石並疏通道路，將機構內所有住民以接力方式移往三地門共融生活中心安置，全員平安度過強颱侵襲。

長照處長陳桂敏說，長期照護是社會福利很重要的政策，不同於平地的照顧模式，原鄉照護模式偏小型、緊密且更具團結特性，要理解原鄉長照服務模式，一定要先從理解原民文化；期待機構管理者提供更暖心適切長照服務，實現長輩在地安老政策。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線