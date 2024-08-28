亂插陽傘還搭棚…墾管處出手 南灣沙灘清除後煥然一新

墾丁沙灘陽傘亂象引發網友批評，墾管處27日針對轄區內的沙灘全面稽查清除，共清除180頂陽傘及開出3張廣告物違規紅單，業者也自行拆除沙灘上的棚架與堆積物品，沙灘煥然一新，有民眾看了墾丁國家公園粉專即時影像後直呼「很乾淨，看了很舒服」。

墾丁沙灘目前有業者經營陽傘出租的有南灣、白砂及船帆石，其中以南灣業者的數量最多，去年4月委託3家業者經營並清潔沙灘，業者各自有經營區域，必須遵照契約規範，不得趕走未租陽傘的客人，違規者記點，嚴重者可禁止營業。

這次南灣沙灘因業者將遊客未租用未開啟的陽傘插在沙灘上，引發爭議，成為墾管處優先整頓的對象。墾管處26日發出公告，請南灣沙灘業者清除人行道、沙灘上堆積的物品。

27日偕同警政署保七總隊第八大隊，前往白砂、南灣、船帆石等沙灘進行稽查，一天下來共清除180頂陽傘，並開出3張廣告物違規紅單，也有業者自行清除之前搭建的棚子及堆積的傘具等物品。

墾管處表示，會每日上下午輪班進行各沙灘稽查，確保墾丁沙灘原貌。若違反「墾丁國家公園南灣遊憩區沙灘經營遊憩活動契約書」扣2點，開罰1000元，目前因周邊堆置物品影響景觀已開出3張罰單。