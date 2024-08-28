高捷日均運量17.4萬人次「逼近歷史新高」 3大原因助攻

高雄捷運因輕軌成圓和岡山車站通車後，據統計今年截至昨日，每日平均運量達17.4萬人次，與歷史運量最高年度的人次相當接近，高捷表示運量提升有三大原因，除了TPASS政策吸引通勤族回流外，路網更加健全和市府、高捷的觀光行銷活動奏效更是一大主因，目前通車滿2個月的岡山車站每日運量已達3千人次，未來預計會再提升。

高捷公司統計今年以來至8月27日的運量，每日平均運量達17.4萬人次，對比去年度同期15.0萬人次，成長幅度高達16%，而對比高捷歷史運量最高年度108年同期之17.9萬，差異僅餘0.5萬。

高捷公司表示，運量提升關鍵有三項因素，首先是TPASS政策已有效吸引疫情期間流失的通勤、通學運量回流，其次是輕軌成圓與岡山車站通車，使得高雄整體大眾運輸路網再健全，而另外最重要的原因，市府在捷運及輕軌沿線舉辦各類城市行銷活動，推動演唱會與夜經濟，高捷也自立推動觀光行銷活動，與日本旅遊及鐵道業相互交流引客等。