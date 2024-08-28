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高捷運量持續開紅盤 較112年同期成長16%
高雄捷運公司今天公布統計數據指出，高雄捷運今年以來至8月27日運量，每日平均運量達17.4萬人次，對比去年度同期15萬人次，成長幅度高達16%。
高捷公司統計，今年以來至8月27日運量，每日平均運量達17.4萬人次，比去年度同期15萬人次，成長幅度高達16%，而對比高捷歷史運量最高年度民國108年同期的17.9萬人次，差異僅餘0.5萬。
高捷公司評估，運量提升的重要關鍵有3項因素，首先是政府及高市府推動TPASS政策，有效吸引疫情期間流失的通勤通學運量回流；其次輕軌成圓與岡山車站通車，使得高雄整體大眾運輸路網再健全。
另外，市府在捷運及輕軌沿線舉辦各類城市行銷活動及推動演唱會與夜經濟，而高捷也推動各類觀光行銷活動，包含與日本旅遊及鐵道業相互交流引客等，及6月底起推動地下車站全面加開空調等措施，均是促使今年運量大幅提升的重要因素。
高捷公司表示，RK1岡山車站通車將滿2個月，高捷公司與市府捷運局在期間收集了民眾對於新車站的相關建議，並回饋給興建單位逐步優化，該站運量已穩定在每日約3000人次。另外也提醒，9月1日起RK1岡山車站到R24岡山高醫站路段將恢復正常收費。
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