浸水營古道東段封山巡視清蜂巢 預計31日開放

連結台東與屏東的「浸水營古道」，日前有登山團體遭虎頭蜂攻擊，造成1死2傷事件，第一時間林業保育暑台東分署與台東農業處立即勘查，雖未發現蜂巢，但基於安全考量，加上已進入秋季築巢期，目前已先將古道封鎖，預計最快這個月31日重新開放，呼籲山友及民眾注意配合。

林保暑台東分署表示，經過幾日與縣府農業處的反覆巡視勘查，暫無發現虎頭蜂相關蜂巢，不排除為土蜂，但基於安全考量，加上已進入秋季築巢期，目前浸水營國家步道東段步道及聯外道路因安全狀況暫停開放。分署在封閉期間會經加強巡查無虞後，再行開放，預計這個月底開放，有關步道最新開放情形可於山林悠遊網上查詢。

「浸水營古道」西起屏東縣枋寮鄉水底寮，途經春日鄉，東至台東縣大武鄉加羅板部落，全長約47公里，是熱門的登山點，但因台東端地勢起伏不大，又靠近海邊，加上少人為破壞干擾，也是蜂群重要的棲息地，其中包括凶猛的虎頭蜂。當地捕蜂專家魯瓦說，加羅板山區若常看到鳳頭蒼鷹出沒，代表蜂巢多，要多留意。

魯瓦表示，秋季是虎頭蜂築巢繁殖，也是蜂群撫育新蜂后並進行分巢的季節，蜂群會加大警戒變得更凶猛。根據台東縣消防局統計，平均1年有2起蜂群攻擊通報案件，2021年有15位民眾被叮咬受傷就醫、2022年有20位被攻擊受傷就醫、2023年則有18位被螫傷，今年已發生1死7傷。

另縣府農業處表示，入秋後，台東境內虎頭蜂活動頻繁，其中以黃腰虎頭蜂最多。居家環境如有蜂類侵擾案件，可撥打1999通報，由縣府捕蜂捉蛇專業團隊依照案件狀況評估採合適之處理；一般蜂類案件將會在12小時內與民眾聯繫並到現場評估、48小時內處理完畢。