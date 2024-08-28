快訊

珊珊不排除回馬槍侵台？ 氣象署：後期路徑不確定高 「都還是有機會」

假發票案曾特赦教授 為何如今聘學生助理還會遭威脅？

影／台中客運司機今發車撞分隔島…倒方向盤送醫亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浸水營古道東段封山巡視清蜂巢 預計31日開放

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
連結台東與屏東的「浸水營古道」，日前傳虎頭蜂群攻擊意外，林業保育暑台東分署將進行東段封鎖巡視，預計最快這個月31日重新開放，呼籲山友及民眾注意配合。圖／翻攝自台東縣觀光旅遊官網
連結台東與屏東的「浸水營古道」，日前傳虎頭蜂群攻擊意外，林業保育暑台東分署將進行東段封鎖巡視，預計最快這個月31日重新開放，呼籲山友及民眾注意配合。圖／翻攝自台東縣觀光旅遊官網

連結台東與屏東的「浸水營古道」，日前有登山團體遭虎頭蜂攻擊，造成1死2傷事件，第一時間林業保育暑台東分署與台東農業處立即勘查，雖未發現蜂巢，但基於安全考量，加上已進入秋季築巢期，目前已先將古道封鎖，預計最快這個月31日重新開放，呼籲山友及民眾注意配合。

林保暑台東分署表示，經過幾日與縣府農業處的反覆巡視勘查，暫無發現虎頭蜂相關蜂巢，不排除為土蜂，但基於安全考量，加上已進入秋季築巢期，目前浸水營國家步道東段步道及聯外道路因安全狀況暫停開放。分署在封閉期間會經加強巡查無虞後，再行開放，預計這個月底開放，有關步道最新開放情形可於山林悠遊網上查詢。

「浸水營古道」西起屏東縣枋寮鄉水底寮，途經春日鄉，東至台東縣大武鄉加羅板部落，全長約47公里，是熱門的登山點，但因台東端地勢起伏不大，又靠近海邊，加上少人為破壞干擾，也是蜂群重要的棲息地，其中包括凶猛的虎頭蜂。當地捕蜂專家魯瓦說，加羅板山區若常看到鳳頭蒼鷹出沒，代表蜂巢多，要多留意。

魯瓦表示，秋季是虎頭蜂築巢繁殖，也是蜂群撫育新蜂后並進行分巢的季節，蜂群會加大警戒變得更凶猛。根據台東縣消防局統計，平均1年有2起蜂群攻擊通報案件，2021年有15位民眾被叮咬受傷就醫、2022年有20位被攻擊受傷就醫、2023年則有18位被螫傷，今年已發生1死7傷。

另縣府農業處表示，入秋後，台東境內虎頭蜂活動頻繁，其中以黃腰虎頭蜂最多。居家環境如有蜂類侵擾案件，可撥打1999通報，由縣府捕蜂捉蛇專業團隊依照案件狀況評估採合適之處理；一般蜂類案件將會在12小時內與民眾聯繫並到現場評估、48小時內處理完畢。

台東 虎頭蜂 農業處

延伸閱讀

石碇爬山遭虎頭蜂攻擊 3人螫傷送醫

石碇登山遇虎頭蜂 3人遭螫傷送醫

嚮導遭虎頭蜂圍攻亡 醫師：蜜蜂「這月份」最易被激怒

浸水營古道遇虎頭蜂攻擊致1死2傷 專家教「3要點」保命

相關新聞

浸水營古道東段封山巡視清蜂巢 預計31日開放

連結台東與屏東的「浸水營古道」，日前有登山團體遭虎頭蜂攻擊，造成1死2傷事件，第一時間林業保育暑台東分署與台東農業處立即...

屏東迎王祭小琉球三隆宮率先舉行 9月3日請王開序幕

小琉球、東港、南州三年一科的迎王平安祭典，今年甲辰正科由小琉球三隆宮率先於9月3日至9日舉行，其中3日的逡港腳請王、8日...

強化城市數位治理 陳其邁拍板成立資訊處

因應AI 2.0浪潮，高雄市叔府為強化城市數位治理，推動產業數位轉型，市長陳其邁27日在市政會議上拍板，成立推動智慧城市...

四重溪公共浴池 下月改建

屏東縣四重溪公共溫泉浴池使用近40年，下月將封閉重建2層樓會館，盼提升四重溪溫泉區泡湯環境服務品質，帶動觀光人數。不過公...

資收廠BOT公聽會 高市府挨告

高雄南區資源回收廠規畫採BOT方式新建，上月底市府舉辦公聽會引起衝突，國民黨市議員陳麗娜質疑當天發言紀錄「被消失」，昨到...

聽障生親手做披薩認識廚房 主廚做公益感受眷村活化

高雄市文化局推動全台首創大規模眷村進駐計畫「以住代護」成果豐碩，讓高雄眷村活化有成，來自各領域的文創職人百花齊放，也創造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。